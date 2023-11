Hay piezas que lo dicen todo

Caminando por la calle Goya en Madrid en estos días, haciendo tiempo para una cita que tenía en el barrio, me llamó la atención una vitrina que se dejaba ver desde la calle, estaba dentro de la joyería Yanes, una tienda a la que nunca había entrado. Lo que me llamó la atención fueron las frases escritas en el display: "Sobre tu cuerpo una escultura de amor. Sobre tus manos el sentir del oro y de la plata". Había más texto pero el otro párrafo que me sorprendió siendo una joyería tan clásica fue: "Hombre- Mujer", "Mujer- Mujer", "Hombre-Hombre", en colgantes, pendientes, sortijas, pulseras, gemelos...

Pensaba que no lo había entendido bien, mejor dicho, no me lo creía y finalmente entré, me faltaban 20 minutos para mi cita y era justo al lado, tenía tiempo de sobra. No suelo ir de compras, suelo ir a tiro hecho, pero al tener unos minutos libres y como ya me había tomado más de un café y no quería beber más agua, aproveché para brujulear un poco.

Me saludaron muy amablemente cuando entré, un empleado que estaba detrás del mostrador me preguntó si me podía ayudar en algo, le hice algunas preguntas sobre las piezas que estaban en la vitrina. Me dijo que subiera al primer piso que allí me atenderían, allí arriba me encontré con un señor estupendo de cierta edad y después de haberle comentado lo que había visto en la planta baja de la tienda me mostró parte de la colección Arte de Amar, precisamente la que se llama ARSAMANDI. Pregunté su nombre y me respondió "Soy Jesús Yanes y si tiene unos minutos me gustaría contarle algo sobre esta colección que inventé"