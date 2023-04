¡Ya huele a Feria! Planes para disfrutar de la Feria de Abril en Madrid sin tener que viajar a Sevilla

¡Ya huele a Feria! Y no solo en Sevilla, también en Madrid. Porque aunque medio Madrid se escapa en estas semanas a disfrutar de Sevilla, tranquilos, los que os quedáis trabajando en la capital como nosotras, también vais a poder disfrutar de la Feria de Abril en Madrid. Porque ahora es el momento de pensar que looks vamos a lucir en Sevilla, ya sea vestida de gitana o no para el ‘alumbrao’ de la portada. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío". Pero oye, que Madrid tampoco está nada mal en primavera, y nosotras nos quedamos en la capital de España disfrutando de todos estos planazos para la Feria de Abril. ¿Preparada? Avisa a tus amigas, porque te van a faltar días para hacerlo todo.

1. Tatel trae la Feria de Abril al corazón de Madrid

De este jueves 20 al domingo 23 de abril TATEL Madrid se transformará en una auténtica caseta de la Feria de Abril en unas jornadas cargadas de alta gastronomía, exclusivos cocktails y espectáculos en vivo inspirados en los aspectos más tradicionales de esta popular fiesta. La oferta gastronómica de estas jornadas estará protagonizada por platos exclusivos diseñados para la ocasión por Juan Antonio Medina, chef ejecutivo de TATEL Madrid. Una fusión de tradición y toques innovadores que tiene como resultado un sorprendente espectáculo para el paladar de los comensales. Así, los asistentes podrán degustar una exquisita selección de platos fríos como la ensaladilla de gambas al estilo TATEL o el cono de Tartar de atún con mahonesa de lima; algunas de las frituras más típicas de la zona como los boquerones fritos o el cazón en adobo; y otras propuestas culinarias como el brioche de rabo de toro o los huevos estrellados con gambas de cristal, entre otros.

Los asistentes también podrán degustar los sofisticados y exclusivos cocktails, elaborados con sus bebidas andaluzas más características: fino, manzanilla, cerveza… Todo ello mientras disfrutan en directo de los mejores grupos de flamenco y sevillanas al más puro estilo de esta fiesta. Además, para aquellos asistentes que lo deseen, podrán asistir al restaurante con sus trajes de flamenca y lucirlos al ritmo de palmas y guitarras.

2. El planazo de tardeo que triunfa en TikTok

Desde 'Ya tengo plan' nos proponen el planazo de tardeo que triunfa en TikTok para este sábado 22 de abril. ¡Dale play al vídeo y entérate de todo de la mano de Roxana Zurdo!

3. La Feria de Abril en el autocine de Madrid

Por tercer año consecutivo, otro de los principales escenarios de la Feria de Abril en Madrid es el autocine Madrid-Race, de Fuencarral, en la calle Isla de Java, 2, muy cerca del Paseo de la Castellana. Se celebra el sábado 22 y domingo 23 y, a lo largo de 12 horas (de 12 a 2 h), los asistentes pueden disfrutar de música en directo, DJs, tablao flamenco, gastronomía andaluza yotros espectáculos. Además, esta edición llega con la actuación de Andy y Lucas.

4. En la Casa de Campo de Madrid también hay Feria

La Feria de Abril llega este año a la Casa de Campo con las actuaciones de Menta y Romero, Juanjo Piña, Son del Sur, Dj Sukha y Dj Kercha. Además, habrá bailes regionales y gastronomía andaluza con especial protagonismo para el rebujito con tapa. ¡Ya tienes plan!