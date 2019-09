Dentro de la tendencia recogida bajo el título 'Monday to Friday' , Zara cuenta con prendas de estilo workie perfectas para la oficina. Looks que combinan el estilo formal con las caídas y hechuras de las prendas más casual. Es el caso de esta blazer cruzada con botones que puedes hacer tuya por 49,95 euros y está disponible en todas las tallas de las XS a la L. Los pantalones que completan el estilismo no son si no la adaptación de los vaqueros slouchy que este otoño llevaremos sin descanso.