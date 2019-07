Las famosas presumen de 'cuerpazos' en baleares

No hay famoso patrio que se precie que no se haya dejado ver ya por las playas de las Islas Baleares, sobre todo en Ibiza y Formentera, las islas fetiche para nuestros VIPS. Desde sus playas, calas y puestas de sol, a sus locales de postureo por excelencia como Beso Beach. Y es que lo más importante hoy en día, no es estar de vacaciones, si no mostrar al mundo que lo estás. Desde tu vecino del quinto a la cantante, modelo o influencer de turno. Y no dejarse ver de cualquier manera, si no con su traje de baño más en tendencia y su posado más estudiado. Por eso hoy te traemos un repaso de las famosas que ya han lucido cuerpazo por estas aguas.

Y hablar de tipazo, es sinónimo de Ariadne Artiles. La modelo canaria ha elegido Ibiza para disfrutar en familia de sus primeros días de descanso junto a su madre, su hermana Aida y su hija Ari, de año y medio. Ariadne ha lucido cuerpo a la orilla del mar junto a la pequeña Ari, a quien le dedica estas bonitas palabras: "Esta isla es sin duda un millón de veces mejor contigo hija".