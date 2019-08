Las 'influencers' reivindican su libertad con esta camiseta con agujero

También, según han explicado otros influencers, la idea de la (anti) camiseta es recordar quiénes somos y poner en el punto de mira la industria del fast fashion, la necesidad imperiosa de consumir y el hecho de que muchos no vistan en base a aquello que les gusta, sino en torno a las tendencias que van surgiendo cada temporada o lo que ven llevar a alguien que admira. ¿Y si eres tu mismo y dejas de vestir como quieren que vistas? ¿Cuantas veces has querido ponerte una prenda o complemento y no lo has hecho por el miedo al que dirán? ¡Se libre!