Las muertes violentas holllywoodienses son para el verano

El primer Superman: George Reeves murió el 16 de junio de 1959 a causa de un disparo en la cabeza. Oficialmente se suicidó a los 45 años en su habitación mientras en el salón se celebraba una fiesta pero muchas teorías aseguraron que no. Los testimonios de los testigos, todos borrachos, solo añadieron confusión a un supuesto suicidio lleno de incongruencias. Los rumores apuntaron a que Eddie Mannix, vicepresidente de la Metro-Goldwyn-Meyer, contrató a unos mafiosos para que le matasen. El actor había tenido una aventura con la mujer de Mannix, Toni, pero rompió la relación y Eddie, quien conocía y consentía esta infidelidad, quiso vengarse de Reeves por romperle el corazón a su esposa. Reeves interpretó a Superman durante seis años en la televisión pero su debut tuvo lugar en “Lo que el viento se llevó”, donde interpretó a uno de los gemelos Turletton que coquetean con Escarlata.

El “pequeño bastardo”: Así era como James Dean, “Rebelde sin Causa”, llamaba a su Porsche Spyder 550 con el que perdió la vida en septiembre de 1955. El 17 de septiembre (unos días antes) realizó una publicidad en la que concientizaba a los jóvenes a conducir con precaución. Dean se incrustó frontalmente contra un Ford por la izquierda y perdió la vida instantáneamente. El conductor del Ford solamente se rompió la nariz. Algunos investigadores creen que fue un suicidio: por un lado no entienden por qué Dean no esquivó al vehículo con el que colisionó y sus amigos notificaron lo extraño del caso, pues antes de morir se presentó misteriosamente ante ellos vestido con un traje oscuro, nada habitual en su vestimenta.

Ahora sé queridos amigos que moriré un verano (la estación que menos me gusta) ya que tras una concienzuda investigación que en las líneas siguientes comparto con ustedes, he descubierto que los seres más bellos, glamurosos, atractivos y carismáticos siempre fallecen en vacaciones.

Jayne Mansfield: la actriz que quiso ser Marilyn Monroe tenía 34 años cuando murió el 29 de junio de 1967 al estrellarse su automóvil con la parte trasera del remolque de un camión. Se dijo que acabó decapitada por algunas fotos difundidas por la prensa sensacionalista en las que se veía su peluca rubia sobre el asfalto. El organismo regulador de la seguridad vial obligó a instalar una barra parachoques en la parte inferior de los remolques de tractor. En Estados Unidos, este tipo de protección se llama ‘barra Mansfield’.

Judy Garland: el 22 de junio de 1969 la estrella de El mago de Oz y Meet Me in St. Louis fue hallada muerta a los 47 años de una sobredosis, probablemente accidental. La madre de Liza Minelli murió en su apartamento de Londres. Mickey Deans, su esposo durante sólo tres meses, encontró su cuerpo en el baño desplomado en el inodoro y con la cabeza apoyada en sus manos. Ahora descansa en un nicho en Hollywood Forever, no lejos de Rodolfo Valentino.