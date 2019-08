Letizia se apunta a la moda de las canas estas vacaciones

No es la primera vez que se habla del tema, pero las fotos de la Reina Letizia en Mallorca y en Madrid justo antes de comenzar sus vacaciones, no dejan lugar a dudas: Letizia ha optado por lucir sus canas de nuevo. No es la primera vez que lo hemos visto en los últimos meses, y pese a la críticas, la Reina Letizia ha optado por volver a lucirlas. ¡Y nosotras aplaudimos su decisión! Realeza, celebrities e influencers exhiben públicamente su cabello níveo sin complejos. Según los expertos, la tendencia es símbolo de autenticidad, pero sigue conllevando cuidados.