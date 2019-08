Los tres mejores retos de Marina Llorca imitando XL

Marina Llorca no es una influencer común, no dedica su imagen y trabajo a simplemente enseñarnos nuevas tendencias que seguir. Marina es mucho más, se pinta las estrías, demuestra que la condición de ser sexy no tiene nada que ver con el biquini de turno, sino que todo es actitud .

Reto 2: en compañía y sin miedo

Aquí, Marina quiso contar con su amiga y compañera de trabajo, Moni Tily: “Efectivamente, Marina llevaba meses invitándome a participar en este proyecto. A mí me apetecía, pero la vergüenza, los complejos y los miedos me hacían poner siempre excusas, posponerlo, esperando un futuro en el que tuviera más confianza. Y un día, todo cambió. Marina estaba de bajón porque estaba recibiendo bastantes críticas por su físico, a raíz de una foto preciosa que subió en la que se la veía ESPECTACULAR. Y entonces, pensé: “Esto no puede ser, no voy a dejar que ella, con lo preciosa que es, se derrumbe por esto, quiero apoyarla, y vamos a hacer esto juntas.” Ojalá todas pudiéramos vernos a nosotras mismas como vemos a nuestras amigas: bellas, fuertes, preciosas y pibonazas.”

