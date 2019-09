No hay tendencia que a Marta Hazas se le escape. Inmersa en el rodaje de la nueva temporada de la exitosa serie 'Pequeñas coincidencias', la santanderina aprovecha cada break en el rodaje para mostrarnos desde el set sorprendentes looks y prendas que se convierten en objeto de deseo. Véase por ejemplo el top de invitada de Zara que puedes llevar con vaqueros o el perfecto outfit para los días de lluvia. Con estos, no solamente la vemos muy favorecida sino que además conseguimos apuntar una serie de ideas para descubrir qué se llevará este otoño- invierno 2019/20.

Así es precisamente como hemos podido confirmar que los trajes de chaqueta de mujer vuelven a estar de moda. A pesar de que en general se llevará la estética de las décadas 80 y 90, en este campo podemos remontarnos un poquito más atrás para dejar que nuestros trajes adopten un aire más hippie y se impregnen de la moda de los 60. Marta Hazas ya lo ha hecho y tenemos las pruebas.