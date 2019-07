Bañadores, bikinis, sol, calor ... ¿Qué mejor que hablar de moda baño en plena ola calor? Ya os digo yo que los asistentes a la última jornada del 080 Barcelona Fashion en el nuevo puerto Marina Vela no pensamos lo mismo. Un marco inigualable para presentar las tendencias de la próxima temporada de verano , pero en el día más duro de la ola de calor donde parasoles, sombreros y abanicos se hicieron poco para sobrevivir todo el día al sol. Incluso la pasarela de asfalto se mojaba entre desfile y desfile para hacer más soportable el paso para las modelos. Los que disfrutaron de lo lindo fueron los dueños de los barcos amarrados en el puerto, en sus sofás, a la sombra, cámara también en mano y con bebidas bien fresquitas, mientras disfrutaban de aquel sorprendente show. Para los periodistas ya os digo que no fue igual. Menos mal de los desfiles y del aire fresco para la moda de baño.

La máxima expectación de la jornada estaba en Laura Vecino . Cuando el sol ya no pegaba tanto y con una relación un poco esquina con los medios, advirtiendo que no contestaría a nada de su vida privada y negando algunas entrevistas. Así se presentaba Laura Vecino como nueva diseñadora de baño en solitario. "Ya era hora de lanzarse a la piscina sola". A su lado, sin perder detalle, su marido el duque de Feria e hijo de Naty Abascal, Rafael Medina.

“Es una colección muy personal, que he ido creando poco a poco porque no se construye nada de la noche a la mañana”. Una colección de líneas puras “que realcen el cuerpo de la mujer”, de colores suaves, de pequeños volantes y lazos y una breve pincelada para niñas. Unos bañadores y bikinis que cuestan entre 90 y 140 euros en la web. Un must have del verano para las clases altas de nuestra sociedad.

El feminismo y los tejidos sostenibles toman la palabra

La apuesta más novedosa. La reivindicación de la mujer y de los océanos llegó de la mano de AllSisters, firma de bañadores sostenibles afincada en Barcelona que se ha salvado gracias a la comercialización de sus prendas en la web de Victoria's Secret y Next-a-Porter cuando pensaban que este año tendrían que bajar la persiana.