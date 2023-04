Violeta Magriñán y Natalia Osona no se callan y contestan a las críticas de Rocío Osorno acusando a sus compañeras de 'postureo' en la Feria de Abril

El mundo influencer ha pasado de ser Disney a un programa de 'Sálvame' en directo. Antes nadie criticaba, nadie se salía del discurso establecido, pero desde los Premios Ídolo todo ha cambiado, y casualidad o no, Rocío Osorno está metida en todas las polémicas. Y ahora Violeta Mangriñán que se ha sentido directamente atacada por las críticas de la influencer sevillana a sus compañeras en la Feria de Abril ha querido responderla, y su amiga Natalia Osona también la ha apoyado. Amigas, habemus lío gordo en el panorama influencer. ¿Aún no sabes que ha pasado? ¡Pues os lo contamos! Rocío Osorno, además de las polémicas con sus vestidos de flamenca, también ha tenido tiempo para criticar a sus compañeras influencers que acuden a la Feria de Abril por la foto o que se visten de flamenca sin pisar El Real. Y ahí es donde Violeta Mangriñán se ha sentido aludida, ya que la valenciana acudió días antes de que empezara la Feria para hacerse unas fotos con su traje, pero finalmente no pudo acudir al primer día por cuestiones de trabajo y por priorizar estar con su hija, como ella misma ha explicado en su cuenta de Instagram. La más lista ha sido María Pombo que se ha quedado en su casa y ha pedido a las madrileñas que se vistan de chulapa para San Isidro.

Rocío Osorno ha acudido a la Feria de Abril con algunos de sus mejores vestidos de flamenca, con los que también ha tenido lío y gordo con los diseñadores, pero también ha tenido el tiempo de quejarse sobre lo que están haciendo algunas de sus compañeras en la feria. La empresaria subía un storie en el que ponía las siguientes palabras: ''La Feria no es engagement, la feria es ilusión. Tenía que decirlo''. Unas palabras muy directas que dan a entender que muchas de sus compañeras van a la Feria de Abril para generar contenido en sus redes sociales y no porque realmente disfruten la semana grande de Sevilla. Una crítica en toda regla y un dardo a sus compañeras. Por eso, Violeta Mangriñán que se ha sentido aludida ha querido responder y su amiga Natalia Osona apoyarla.

Violeta contesta a las críticas de Rocío Osorno. @violeta

"Los que opinan de la vida del resto diciendo que como les gusta el engagement, el postureo y los likes, esos que opinan, es a los que más le gustan. Así en resumen, y que no hay nada que de más engagement que una polémica", así de directa como es ella ha contestado Violeta a Rocío Osorno que la acusa de crear polémicas para ganar alcance y seguidores en Instagram.

Natalia Osona carga contra Rocío Osorno. @nataliaosona

Sin duda, la Feria de Abril más polémica en el mundo influencer como ya pasó en los Premios Ídolo. Parece que el mundo de color de rosa de Instagram, se ha convertido en la prensa rosa. Seguiremos atentos a como evolucionan estas discusiones de patio de colegio.