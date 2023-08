Todo el verano buscando la mini falda perfecta y es esta de Zara que acaba de estrenar Rocío Osorno

Si no teníamos suficiente con todos los vestidos preciosos que he hecho Rocío Osorno que nos compremos, ahora nos ha hecho irnos directas a Zara a por esta falda con bajo asimétrico y abalorios bordados. Es una falda de esas que lleva la etiqueta de noches de verano en grande y que nos hace soñar con todos esos lookazos que vamos a llevar en agosto. Y por si no tuviéramos suficiente con lo bonita que es, además, es de 'efecto piernas infinitas', o lo que es lo mismo, perfecto para las chicas más bajitas como nosotras. Porque mientras seguimos obsesionadas con el vestido de la Reina Letizia o el de Victoria Federica en Marbella, llega la influencer sevillana con la mini falda que nos ha robado el corazón más que Álvaro Mel en 'Un cuento perfecto' de Netflix.

Porque de todas las faldas bohemios del verano este de Zara es perfecto para un estilismo casual como para uno más elegante como el de Rocío Osorno con camisa satinada abierta y sandalias plateadas de tacón. Una falda que podríamos pensar que solo sirve para looks más hippies, pero que la influencer acaba de mostrar que todo lo contrario. Y además de crearnos una gran necesidad con esta prenda, también lo ha hecho con los sandalias plateadas. Porque tenemos que reconocer que nosotras somos mucho más del 'team' de calzado dorado en verano, pero después de ver a Rocío, nos hemos tenido que comprar la falda y las sandalias plateadas.

Falda corta abalorios, de Zara (39,95 euros)

Falda corta. Zara

Una falda corta de nueva colección de Zara de tiro alto y bajo asimétrico confeccionada en algodón 100% con detalle de aplicaciones efecto espejo, fornitura y abalorios. ¡Una preciosidad!