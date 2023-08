El vestido de crochet con efecto tipazo que triunfará en agosto es este de Zara que Rocío Osorno lleva con cuñas de esparto

Las redes hablan por sí solas y no hace falta que te recordemos que Rocío Osorno es la mejor embajadora que Zara Podría tener. Desde que comenzó el verano, la influencer no deja de sorprendernos y enamorarnos a partes iguales con todos los modelitos de la firma de Inditex que luce un día tras otro. Si ayer lo hacía estrenando la falda mini que llevábamos buscando todo el verano, hoy se ha superado con su elección. Rocío Osorno nos acaba de conquistar (muy fuerte) con el vestido de crochet de la nueva colección de Zara más estilizador y, a su vez difícil de llevar. Las redes ya han abierto la polémica sobre suescote, ¿Eso es cómodo?, opinan muchos. Nosotras todavía no hemos visto en persona este vestido de la diseñadora sevillana, pero estamos deseando salir de la oficina para ir a nuestra tienda de Zara más cercana a probárnoslo, si aguantamos nuestras ganas de pedirlo por la web, claro.

Te hablamos del vestido chenilla contraste, confeccionado en poliéster con efecto de crochet (como los shorts más ideales de Aitana en Ibiza). Un modelo diseñado como una prenda con largo midi, escote redondo, manga sisa y espalda al aire. Su cuerpo está decorado con tejido perforado y con detalle de ondas a contrate. Se trata de una opción, tan especial como arriesgada, que la influencer ha sabido defender a la perfección, combinándolo con un bolsito de crochet en el mismo tono que el top y unas sandalias negras de esparto, que le aportaban al look un toque de sofisticación.

Rocío Osorno @rocioosorno

Vestido chenilla contraste, de Zara (29,95€)

Vestido chenilla contraste Zara

Ya estamos impacientes esperando que llegue mañana para que Rocío Osorno nos inspire con nuestra compra de Zara de domingo porque sabemos que, por mucho que lo intentemos, no vamos a conseguir resistirnos a comprar el próximo look que nos enseñe la sevillana.