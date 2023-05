5 vestidos por menos de 50 euros con los que crear un look de invitada elegante y sencillo

Llega la primavera y las buenas temperaturas y eso solo puede significar que comienzan la temporada de los eventos más especiales como comuniones y bodas. Si todavía no tienes el look perfecto de invitada, esta temporada se llevan los vestidos midi a todo color, como estos vestidos de invitada de Mango que podrás encontrar en tiendas por menos de 50 euros, los cuales no han pasado desapercibidos y podemos usar con sandalias de tacón para ocasiones especiales o para una cena cuyo ‘dress code’ requiera un look más elevado. Pero, si tu estilo es mucho más clásico y neutro, los vestidos midi de Massimo Dutti Studio son perfectos, en todo tipo de texturas y cortes, estos vestidos se convertirán en un imprescindible a la hora de acudir a un evento. Sin embargo, son muchas las tiendas ‘Made in Spain’ que cuentan con una línea de prendas especializadas en vestidos y trajes de invitadas con un estilo sencillo, con diversos estampados que favorecen y estilizan todo tipo de cuerpos.

Sin duda, cuando llega la época de bodas, son muchas las influencers que nos inspiran a la hora de crear nuestro propio look de invitada, como este vestido largo en seda en lila que lució Laura Escanes el mes pasado para la boda de una de sus mejores amigas de la firma Avellaneda, diseñador que ha creado numerosos vestidos para las celebrities y famosas más icónicas de nuestro país y es que nuestras influencers favoritas siempre lucen perfectas para ocasiones especiales como bodas, como por ejemplo en la boda del año pasado de la influencer Marta Lozano, quienes sus amigas de profesión acudieron con los vestidos de invitadas más icónicos, coloridos y veraniegos para disfrutar de la velada. Y es que no hace falta acudir a una alta firma de moda para conseguir un look de invitada de lo más elegante, pues son muchas las tiendas ‘low cost’ que lanzan al mercado cada temporada sus propuestas a unos precios muy competitivos y es que, con tan solo algunos accesorios como unas joyas y un bolso mini, puedes crear un look de invitada que no pasará desapercibido. Por ello, te enseñamos 5 vestidos de invitada por menos de 50 euros con los que lucir perfecta en ese día tan especial.

Vestido midi asimétrico, de Zara (49,95€)

Vestido midi asimétrico Zara

Vestido midi plisado, de Zara (39,95€)

Vestido midi plisado Zara

Vestido satinado drapeado, de Mango (49,99 €)

Vestido satinado drapeado Mango

Vestido lencero volantes, de Sfera (39,99 €)

Vestido lencero volantes Sfera

Vestido detalle drapeado, de Mango (35,99 €)

Vestido detalle drapeado Mango

Estos son algunos vestidos que puedes encontrar en tiendas 'low cost' por menos de 50 euros con los que lucir perfecta ese día tan especial.