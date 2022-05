De María Pombo a Dulceida: Así son los looks de invitadas perfectas de las influencers a la boda de ensueño de Marta Lozano

¿Te has perdido algún vestido? Tranquila amiga, que aquí estamos para hacerte el mejor resumen de todos los lookazos de invitada perfecta que hemos visto en una de las bodas más esperadas del año (y más mediática), la de la influencer Marta Lozano y su novio Lorenzo Remohi. Una boda más de 300 invitados que tendrá cuatro espacios además de la iglesia de San Bartolomé y que ha convertido este sábado a Jávea en toda una pasarela de moda. Entre los invitados, Laura Matamoros, María García de Jaime, Anna Padilla, Laura Escanes, Dulceida, Madame de Rosa o Natalia Coll, María Pombo o Teresa Andrés Gonzalvo. O lo que es lo mismo, los lookazos estaban asegurados. Y si la novia nos ha dejado boquiabiertos, poco decir también de las invitadas.

Si anoche ya deslumbraron en la preboda, para el día de la gran boda no podía ser menos. Prepara las palomitas, porque no solo de la final de la Champions vive este sábado, y aquí os dejamos los mejores looks de las invitadas a la boda de Marta Lozano y Lorenzo Remohi.

Laura Matamoros de Redondo Brand

Laura Matamoros en la boda de Marta Lozano. FOTO: @_lmflores

Natalia Coll

Natalia Coll y Laura Matamoros. FOTO: @_lmflores

Madame de Rosa

Madame de Rosa. FOTO: @lulocloren

*noticia en elaboración