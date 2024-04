8 tendencias de Barcelona Bridal Fashion Week que van a querer llevar todas las novias en 2025

La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) es el evento más esperado por todas las amantes de la moda y todas aquellas que próximamente darán el 'sí quiero' y buscan inspiración para conseguir el vestido de novia de sus sueños ese día tan especial e importante. En su última edición que se ha celebrado desde el pasado 17 de abril y culminó ayer domingo 21, han sido un total de 37 los diseñadores que han lanzando su propuesta de colecciones de primavera y verano 2025 de moda nupcial. Desde diseñadores consolidados como la firma Giambattista Valli, Isabel Sanchis, Jimmy Choo, Jesús Peiró,Atelier Pronovias, y otros diseñadores emergentes como la firma Sophie & Lucie, Alicia Rueda Atelier, y otros tantos. El día 19 se celebró el desfile de Atelier Pronovias, celebrando su 60 aniversario y en el que pudimos ver numerosos rostros conocidos, entre los que destacaron Ana Rujas, Teresa Riott, Macarena Gomez e incluso la it girl Olivia Palermo, con un look que no dejó indiferente a nadie. Una vez revisado todos los desfiles que se han celebrado en el Museu Nacional D'Art de Catalunya, hemos sacado en claro un total de 8 claras tendencias que todas las chicas que se casan próximamente querrán llevar en su vestido de novia.

Si algo ha predominado entre todas las siluetas y estilos que hemos visto a lo largo de la BBFW ha sido, sin lugar a dudas, el estilo minimalista y el boho, el cual se ha adaptado a todo tipo de vestidos, desde los más clásicos hasta otros más rompedores y románticos. Entallados a la cintura con corsés o partes de arriba ajustadas, la tendencia en moda nupcial 2025 estará marcada por vestidos ajustados (siluetas estrechas) que se contraponen con otros vestidos que destacan por grandes volúmenes en la parte inferior confeccionados en tejido de tul, como ha sido el caso de Giambattista Valli. Tejidos vaporosos que se superponen sobre encajes tipo chantilly, una tendencia que está arrasando no solo en la moda nupcial, sino también en la moda de a pie, serían los cortes asimétricos en escotes, bajos y cortes 'cut out', como es el caso de la propuesta de Jesús Peiró. En cuanto a los accesorios que adornan los vestidos más minimalistas, los lazos, al más puro estilo 'coquette', se suman a los detalles en tonalidades como azul klein, rosa o amarillo dan el toque original y sofisticado al look. Sin más que añadir, aquí se plasman las 8 tendencias en moda nupcial de cara a la primavera y verano 2025 que veremos en futuras bodas de las chicas más estilosas de nuestro país.

Vestidos con corsé que realzan la figura

Agnieszka Światły

Encaje de chantilly, así como en tejidos como organza y seda.

Yolancris

La combinación de blanco con toques de color

Serina Bridal

Faldas voluminosas

Julia Kontogruni

Cortes asimétricos

Jesús Peiró

Estilo coquette: grandes lazos como accesorios

Alicia Rueda Atelier

Siluetas estrechas

Isabel Sanchis

Estas han sido las 8 tendencias que nos ha dejado la Barcelona Bridal Fashion show esta temporada 2024 y que pasarán a ser un imprescindible en el vestido de novia de cualquier chica que diga el 'sí quiero' pronto.