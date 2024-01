12 looks de la Alta Costura de París 2024 que nos han inspirado para ser la novia y la invitada perfecta

Entre los días 22 y 25 de enero ha tenido lugar la Semana de la Moda de la Alta Costura en París y ha dejado momentos icónicos que piensan pasar a la historia. Desde el lookazo de Jennifer López para asistir al desfile de Schiaparelli (con las gafas más modernas) hasta la aparición más deseada de Kylie Jenner y su hija Stormi en la presentación de Valentino. Indiscutiblemente, la Fashion Week y, en especial, las colecciones primavera-verano 2024 de Haute Couture, son una de las más importantes en la agenda de una editora de moda. Porque es el momento definitivo de analizar todas las tendencias que más vamos a ver durante el año a través de las propuestas de las casas de lujo. Todas las expertas en moda están de acuerdo con que la Semana de la Moda es mucho más que las primeras directrices de estilo en el sector de la indumentaria, pues es una experiencia y espectáculo único que brindan cada una de las firmas de lujo. Pues bien, durante estos días hemos podido disfrutar de las ideas estilísticas de Chanel, Christian Dior, Fendi o Giambattista Valli, en las que hemos podido apreciar la calidad de confección y creatividad. Y es que si se destaca la Semana de la Moda de la Alta Costura en París es por la multitud de referencias e inspiración que podemos coger a la hora de convertirnos en la mejor invitada a una boda e, incluso, para vestirnos de novia.

Penélope Cruz, embajadora de Chanel, ya nos predijo que el vestido largo de flores, de dicha firma francesa, que lució en el estreno de 'Ferrari' en Los Ángeles sería una de nuestras opciones favoritas para vestirnos en nuestro próximo evento. Asimismo, el color marrón es uno de los más llevados y así lo ha querido transmitir Christian Dior con un conjunto de top y pantalón muy ancho perfecto para ser la más original. No obstante, las fórmulas más elegantes y clásicas siguen estando presente entre las propuestas de Armani Privé y Antonio Grimaldi con vestidos de silueta ajustada para estilizar el cuerpo de la mujer. También hemos podido ver looks sensuales (que siempre funcionan y favorecen), de la mano de Valentino y Schiaparelli con escotes pronunciados y corpiños combinados con faldas de globo, respectivamente. Para las invitadas que prefieren vestirse con dos piezas, se podrán inspirar en el estilismo de top muy corto y falda ajustada con acabado en vuelo, de Miss Shoee. La Semana de la Moda de la Alta Costura también nos ha brindado looks inspiradores para las futuras novias de 2024. Desde la opción más clásica con escote cruzado y velo con referencia a los años 60, de Elie Saab, hasta el vestido de estilo griego y apliques, de Zuhair Murad, pasando por el protagonizado por bordados florales, de Rahul Mishra. Asimismo, Fendi y Giambattista Valli nos han mostrado diseños que se van a convertir en el segundo vestido de novia de todas las mujeres. La primera marca de lujo ha mostrado un patrón de gasa con escote asimétrico y la segunda un mini vestido de escote corazón de brillos con capa con mucho vuelo.

1. Chanel

Desfile Alta Costura. Chanel

2. Christian Dior

Desfile Alta Costura. Christian Dior

3. Armani Privé

Desfile Alta Costura. Armani Privé

4. Valentino

Desfile Alta Costura. Valentino

5. Miss Sohee

Desfile Alta Costura. Miss Sohee

6. Antonio Grimaldi

Desfile Alta Costura. Antonio Grimaldi

7. Schiaparelli

Desfile Alta Costura. Schiaparelli

8. Elie Saab

Desfile Alta Costura. Elie Saab

9. Zuhair Murad

Desfile Alta Costura. Zuhair Murad

10. Fendi

Desfile Alta Costura. Fendi

11. Giambatistta Valli

Desfile Alta Costura. Giambattista Valli

12. Rahul Mishra

Desfile Alta Costura. Rahul Mishra

La Semana de la Moda de la Alta Costura en París ha inspirado, a través de sus diseños, a todas las invitadas a bodas y futuras novias de este año con vestidos de ensueño y conjuntos en tendencia.