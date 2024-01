¿Qué es el estilo coquette y cómo llevarlo? Así es la tendencia más viral que triunfa en TikTok

Cada temporada surgen nuevos estilos que se hacen virales en cuestión de semanas pues, a todas las amantes de la moda les gusta sumarse a aquellas tendencias que se van abriendo paso entre las influencers y las celebrities referencias mundialmente. Por ejemplo, el 2023 estuvo marcada por la tendencia 'barbiecore' gracias a la película Barbie (y a TikTok). Esta tendencia fue un antes y un después dentro de la industria de la moda y la sociedad, pues pudimos ver a chicas vestidas de rosa por todas las ciudades del mundo entero, empoderandose así y demostrando su papel en el mundo. No fue la única tendencia que se hizo viral, y es que en verano la tendencia 'mermaidcore' se abrió paso entre las chicas más surferas y mediterráneas cuyos accesorios iban desde las conchas de mar hasta el estampado de rayas, pasando por los vestidos celestes 'cut out' de corte de sirena. Ahora bien, el 2024 comienza con un nuevo estilo que nos devuelve a la estética más romántica, 'girly' y delicada. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad.

Esta tendencia surge a principios del 2010 a partir de Tumblr, esa red social en la que todas las adolescentes pasaban las tardes empapándose de la estética Lolita (referencia de la novela Lolita, de Vladimir Nabokov). Si nos centramos en el estilo 'coquette', este se centra, sobre todo, en los detalles en tonos pasteles, muy delicados y que transmiten una gran ternura. Lazos finos, flores en el pelo y collares de perlas como accesorios y prendas en tejido de tul, transparencias, volantes y encajes. En el calzado, las Mary Jane son las reinas, al igual que los vestidos fluidos de gran ligereza. En cuanto a los tonos predominantes, la gama de colores no van más allá del blanco, el beige, el rosa y el gris, pero, sobre todo, los tonos pasteles y muy suaves. Se trata, por tanto, de un estilo muy delicado, femenino y muy sofisticado. ¿Te unes a él este invierno?

Estas son algunas influencers españolas que han adoptado el estilo 'coquette' a sus looks diarios y en los que te puedes inspirar a a hora de vestir este invierno.