De Ana Rujas a Olivia Palermo, los mejores looks de las invitadas al desfile de Atelier Pronovias

El desfile de Atelier Pronovias ha sido el último que se ha celebrado en la Barcelona Bridal Fashion Week este 19 de abril. El evento ha acogido a un sinfín de invitados que no han querido perderse el desfile, y es que, como era de esperar, la colección Aterlier Pronovias 2025 ha sido toda una revolución. Esta ha girado en torno a estructuras y volúmenes innovadores inspirados en el estilo mediterráneo, dirigido a una mujer contemporánea, amante de las tendencias y que apuesta por los vestidos y la moda más vanguardista. Si bien es cierto que pudimos sacar en claro algunas de las tendencias que ha querido plasmar la firma, como por ejemplo la fluidez de los tejidos, la ligereza y la importancia a los detalles, no ha sido lo único en lo que nos hemos fijado. Han sido muchos los rostros conocidos que han asistido al desfile de Atelier Pronovias, que tuvo lugar en el Museu Nacional D'Art de Catalunya, y es que este era una celebración muy especial, pues se conmemora el 60 aniversario de la firma dedicada al sector nupcial. Entre otros, hemos podido ver a actrices de la talla de Teresa Riott, Ana Rujas, Macarena Gomez,Martina Cariddi, Marta Hazas o la mismísima Nawja Nimri, así como rostros internacionales como el actor Ed Westwick y su mujer Amy Jackson, sin olvidarnos de la it girlOlivia Palermo.

Todas ellas con looks de lo más rompedores, destacan los vestidos más masculinos como el de Marta Hazas en el que combina camisa blanca con vestido de corsé y corbata, así como el mono largo de Nawja Nimri con camisa blanca de volantes muy pomposa que recuerda al traje de luces. Ana Rujas se ha sumado a la tendencia más viral del momento, y es que los vestidos de diseño globo en la falda son un imprescindible esta primavera y ella escogía un vestido mini en color negro, un clásico de fondo de armario al que le ha añadido el toque 'coquette' con lazo como peinado. Por otro lado, las tonalidades rosas vienen pisando fuerte y así lo defendía Martina Cariddi y Macarena Gomez, dos actrices que apostaban por vestidos rosa fucsia al más puro estilo 'barbiecore'. Olivia Palermo, sin duda, ha sido de las más comentadas, y es que ha apostado por un estilismo muy innovador compuesto por bomber negra semitransparente con rejilla, una falda de tubo y cuerpo blanco de 'peplum'. Sin más, todas los rostros conocidos que acudieron ayer al desfile de la colección Atelier Pronovias fueron un acierto absoluto, todas ellas muy acordes no solo al ADN de la firma, sino también a su propio estilo.

Estos son algunos de los looks más icónicos y elegantes que nos ha dejado los invitados del desfile de Atelier Pronovias. Hay de todo, desde el clásico 'little black dress' con falda de globo hasta el clásico vestido de estampado floral de estilo boho. Sin lugar a dudas, son looks que todas llevaríamos para una ocasión muy especial.