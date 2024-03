10 tendencias de novia que vamos a ver en las bodas de este 2024

De la misma manera que debemos tener en cuenta todas las tendencias destreet style, también tenemos que conocer cuáles serán las protagonistas en el sector de los vestidos de novia. Estamos hablando de conocer las referencias en cuanto a la utilización de tejidos de ensueño, los modelos de velos que más veremos o los escotes más repetidos. Llevamos varios años de transición tan en el diseño de trajes de novias como en la tipología de celebraciones de bodas. Hemos hablado con Andrea Lalanza, diseñadora de moda nupcial y directora creativa de su propia marca, para saber todas las tendencias en el sector bridal para las futuras novias. "De cara a este 2024 veremos aún muchos toques de brillo con tejidos trabajados, tanto bordados con motivos florales como muy ricos en general. Sobre todo las flores en 3D que viene pisando fuerte desde el último año y ya ha tomado total presencia en casi todas las pasarelas, e incluso, se ha extrapolado de los desfiles de Alta Costura de París al Fast Fashion", informa. Asimismo, también veremos muchas más apuestas por la línea minimalista y más sutil, que cada vez predominará más en cuanto a estilos marcados en esta temporada. En cuanto a las siluetas, nos comenta la experta en moda que tendremos dos tipos por excelencia en los próximos meses. "Las siluetas más voluminosas, estructuradas e imponentes, como también una línea más relajada, sutil y minimal. Sobre todo, hacemos hincapié en conceptos más vanguardistas que no engloban tantos detalles", declara. Asimismo, ocurre lo mismo con los escotes, que tenemos a nuestra disposición varios diseños clásicos o atrevidos. Tal y como comenta Andrea Lalanza, el escote por excelencia de este año es el halter, puesto que es muy favorecedor y combinable con todo tipo de diseños, así como el escote cuadrado más marcado y estructurado, dando un aire más contundente al look.

En cuanto a los tejidos empleados en los vestidos de novia, las bridals se enfocarán en los florales, tanto en tamaño pequeño como en grande. "Los tejidos con bases ligeras en organzas de seda, tejidos volátiles y muy sutiles con movimiento. Los plisados en tul vienen para quedarse tanto como el Encaje Chantilly en todas sus vertientes. Con pedrería, lisos, más cargados o más livianos", añade la diseñadora de moda nupcial. Los accesorios son un must have que en las últimas temporadas han tenido muy en cuenta las novias, ya que son los toques imprescindibles para elevar el estilismo. "Las capas sin duda son y serán las más codiciadas y las veremos tanto lisas como en tejidos más complejos y elaborados. También, las capelinas o las toreras son un must este año y en 2025 seguirán", complementa la experta. Y hablando de complementos, debemos hacer referencia a los velos en todas sus versiones. Veremos muchos velos bordados, con motivos personales o frases propias de la historia de cada novia o familiar. "Las flores oversizes en 3D texturizadas o en organza de seda pisa fuerte para las novias más modernas y rebeldes que quieran potenciar un look a más divertido y especial", informa.

A la hora de crear un vestido de novia, los diseñadores toman referencias de las tendencias actuales que vemos tanto en el street style como en los desfiles de Alta Costura. En el estudio de Andrea Lalanza plantean una colección desde el punto de vista de la directora creativa y su equipo, uniendo también con el estilo de cada novia y los consejos de la misma diseñadora sobre lo que más favorece y estiliza. "Sí que es cierto que, inevitablemente, algún toque o matiz de tendencia se incorpora en los vestidos o los detalles contados de la colección, pero siempre manteniendo una base atemporal y que sean vestidos con looks muy ponibles y fondos de armario para los siguientes años", declara. Si miramos hacia atrás, las tendencias en los vestidos de novia han dado un giro de 360 grados y ahora estamos empezando a ver vestimentas más arriesgadas. "Quizá la tendencia más atrevida son los flecos. Ahora muchos de ellos se usarán en mini vestidos para un segundo look. También tenemos que hablar de las plumas, como en los acabados de las capas o en la parte superior de los vestidos", determina.

1. Siluetas voluminosas y estructuradas

Vestido de novia voluminoso. Cedida por Andrea Lalanza

2. Siluetas relajadas y sutiles

Vestido de novia minimalista. Cedida por Andrea Lalanza

3. Escotes halter

Vestido de novia de escote halter. Cedida por Andrea Lalanza

4. Escotes cuadrados

Vestido de novia con escote cuadrado. Cedida por Andrea Lalanza

5. Tejidos ligeros, como la organza o el plisado

Vestido de novia de tejido ligero. Cedida por Andrea Lalanza

6. Capas

Capa de novia. Cedida por Andrea Lalanza

7. Tejidos con brillos

Vestido de novia de tejido de brillos Cedida por Andrea Lalanza

8. Tejidos con bordados florales

Vestido de novia de tejido floral. Cedida por Andrea Lalanza

9. Velos con flores en 3D

Velo de novia con flores 3D. Cedida por Andrea Lalanza

10. Flecos o plumas

Vestido de novia con flecos. Cedida por Andrea Lalanza

En definitiva, las tendencias en los vestidos de novia se pueden adaptar tanto para aquellas que mantienen un estilo clásico como para las más atrevidas y modernas. No obstante, los estilismos de las futuras bridals prometen ser totalmente distintos a lo que estamos acostumbrados a ver.