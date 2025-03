Acaba de empezar la primavera y nosotras solo necesitamos una chaqueta de ante como la de Amelia Bono

¿Cuando empieza la primavera 2025? Os estaréis preguntando, pues acaba de empezar ahora mismo, aunque en Madrid no lo parezca. Y es que como diría Alejandro Sanz, "en Madrid está lloviendo, y todo sigue como siempre". Pero ni por esas se nos quitan las ganas de looks de primavera como este que nos acaba de regalar Amelia Bono para empezar el jueves con la chaqueta de ante que seguirá siendo tendencia esta primavera, más que nunca.

La primavera 2025 ha empezado oficialmente hoy y eso no se nota en las temperaturas sino también en las calles, perro ya vamos viendo como las cazadoras empiezan a acompañar nuestros estilismos como el de Amelia Bono. Si te ha pillado el toro y no tienes una prenda de abrigo apropiada para el entretiempo, te interesará saber que una de las más en tendencia para este otoño serán las cazadoras de ante. Una chaqueta de ante marrón oscuro, que ha combinado con un jersey a tono, vaqueros, y bolso también marrón con tachuelas. Por algo es el color del 2025.

Amelia Bono tiene la chaqueta para empezar la primavera

Las que más saben de moda ya nos están dejando inspiración por doquier con la que se presenta como la cazadora más deseada para el entretiempo, y es que no nos extraña para nada que este tejido haya vuelto con tanta fuerza si nos fijamos en las estéticas que más triunfarán de cara a esta primavera 2025. Estamos hablando de la estética cowboy/western, en particular, así es, los estilismos con reminiscencias al lejano oeste van a ser uno de los grandes triunfadores de la temporada. Normalmente, estábamos acostumbradas a ver en las tiendas la típica cazadora de ante marrón por la cintura, pero este año como no podía ser de otra manera tenemos versiones para todos los gustos, clásicas, con flecos, con tachuelas, tipo bomber, blazer o incluso trench, no hay excusas para que no que encuentres una cazadora de ante que te guste.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

Como ya te adelantábamos, uno de los puntos de favor de este tipo de prendas de abrigo es su versatilidad. Si buscas llevar a la oficina un outfit de lo más western, elige unos vaqueros rectos o flare junto con un cinturón ancho de cadera y te lloverán los cumplidos. Si, por otro lado, quieres llevar tu cazadora de ante para una tarde con amigas, los vestidos bohemios serán la pareja perfecta, la guinda en este look boho-chic la pondrá un sombrero de ala ancha. O unos simples vaqueros como hace Amelia Bono.