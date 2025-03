Para otra semana de lluvia en Madrid solo necesitamos el chaleco acolchado de Amelia Bono

De plumas, de punto, largo, corto y con diferentes prints, el chaleco se aúpa como la prenda favorita de las que más saben de moda para los looks de entretiempo. Y Amelia Bono ya ha casado del armario el suyo acolchado de estilo plumífero, para otra nueva semana de lluvia y frío en Madrid. Ahora nos toca la borrasca Laurence. Sí, otra más. Por eso un chaleco como este, será el imprescindible de todos nuestros estilismos a capas, para sobrevivir al mal tiempo.

Este chaleco puede convertirse en un indispensable de nuestro armario, tanto ahora mismo como a lo largo de todo la primavera, pero ahora que lo hemos visto, no se nos ocurre mejor prenda para completar todos nuestros looks de últimos días de invierno. Su diseño es espectacular porque suma un toque de estilo a todos nuestros outfits mientras nos aporta el agradable calor que necesitamos. Un chaleco acolchado verde con el que Amelia Bono ha combinado un jersey de lana. Un outfit cómodo y casual, de esos que no tiene fallo en estas eternas semanas de lluvia. Estamos acostumbrados a que Amelia Bono nos regale looks de escándalo, con el tiempo se ha ido convirtiendo en una prescriptora de estilo a la que no conviene perder la pista. Siempre ideal, ha demostrado durante todo el verano tener los looks ideales para triunfar, de día y de noche.

El look de Amelia Bono para los días de lluvia

Un día más, y ojalá sea un día menos, de lluvia en Madrid. Pero como de momento no parece llegar a su fin, nosotras le vamos a copiar este estilismo a Amelia Bono con chaleco acolchado de estilo plumífero.

El look de Amelia Bono para días de lluvia. @ameliabono

Los chalecos acolchados son los aliados perfectos en esa transición entre los looks de invierno y los de primavera, que no siempre es fácil. El año pasado ya pudimos comprobar cómo esta pieza del armario hacía acto de aparición sobre la pasarela.

Eso sí, no podemos obviar que ha conseguido poner de acuerdo a prescriptoras de estilo y celebrities, como Amelia Bono, encargadas de convencernos de que el chaleco acolchado es la prenda necesaria para el armario cápsula de esta primavera que está a punto de comenzar.