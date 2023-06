Aitana o cómo ser la reina de 'La Voz Kids' con un vestido cut out de 1.400€

Una vez más, Aitana se ha consolidado como la coach mejor vestida (y la que mejor defiende sus looks) de 'La Voz Kids', aunque ya estamos acostumbradas a que nos deslumbre con los rompedores modelitos que suele últimamente, como este mini vestido tan rompedorcon el que disfrutó, junto a Sebastián Yatra, de uno de los multitudinarios conciertos que Coldplay ha dado en Barcelonao como esteotro pantalón cargo de Fendi con el que nos transportó a nuestra adolescencia durante su paso por 'La Resistencia'. En esta ocasión, la artista nos ha enamorado con este original vestido tricolor y efecto tipazo de Loewe que nos recuerda mucho a este otro vestido de Dion Lee para Wow Concept con el que nos enamoró hace unas semanas en el programa, asesorada, al igual que en esta ocasión, por la estilista Francesca Rinciari.

Este diseño, con el que ya vimos a Emily Ratajkowski(que ayer presenció el desfile de la colección de hombre SS24 en Paris) en el cumpleaños de Gigi Hadid se trata del Vestido Cut Out midi dress multicolor de Loewe, confeccionado como un atrevido y favorecedor diseño en tonos naranja, azul y negro, con originales cortes en la zona del cuerpo y con un corte midi muy favorecedor, ideal para estilizar la figura y potenciar la silueta. Se trata de un vestido de 1.400€ que actualmente podemos conseguir en la web de Modesens, aunque anteriormente también ha estado disponible en My Theresa. Aitana completó su look con unos tacones de maxi plataforma y, como siempre, con maquillaje de Yves Saint Laurent Beauty, poniéndose en manos de Alex Saint, su make up artist de confianza. En cuanto al peinado, la artista se decantó por una trenza tradicional, obra del peluquero Jesús de Paula.

Look de Aitana

Aitana en La Voz Kids @aitanax

Cutout Midi Dress In Orange/black/blue, de Loewe (1,400€)

Y es que Aitana no deja de sorprendernos con todos sus estilismos y de confirmarnos, cada día más, que es la reina del cut out.