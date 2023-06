Aitana ha conquistado a Sebastián Yatra y todos sus fans con un total denim para el concierto de ayer en Madrid

Aitana fue, junto con Sebastián Yatra, los protagonistas de la segunda edición del macro concierto OMG! La Liga, que tuvo lugar en el Estadio Cítivas Metropolitano de Madrid, el cual se llenó de fans que no quisieron perderse ninguno de sus cantantes favoritos en directo. A la cita también acudieron cantantes como Justin Quiles, las DJ's Nervo y Lost Frecuencies, quienes deslumbraron en el día de ayer. Aitana, que tiene un estilo muy personal que sigue la estética dosmilera -la más icónica de este 2023-, ya la hemos visto lucir los pantalones anchos y de estrellas con los que protagonizaba el videoclip de su nueva canción 'Las babys' e incluso con este 'total white' de pantalón cargo, top y chaqueta oversize que lució Aitana durante su paso por el programa de David Broncano, La Resistencia. En la noche de ayer, Aitana cambió dos veces de estilismo, llevando dos looks en tendencia que no pasaron desapercibidos, un 'total denim' y un conjunto de pantalón cargo con una camiseta con el nombre de su disco, 'alpha' . Además, fue la primera vez que compartía escenario con Sebastián Yatra, quien no pudo disimular la emoción tras cantar juntos, quien además subía a sus redes sociales un vídeo de la cantante subida al escenario, intuyéndose así lo orgulloso que estaba de ella.

El primer look fue muy parecido al que llevó Sebastián Yatra, un 'total denim' compuesto por un chaleco y pantalón en tejido vaquero desgastando y muy ajustado, conjunto denim que Aitana ya ha lucido en varias ocasiones. En cuanto al segundo look, Aitana optaba por un pantalón cargo en naranja y de tiro bajo que llevó con una crop-top negro con el nombre de su disco, 'alpha', creando así un look de lo más dosmilero y en tendencia.

Concierto de Aitana @sebastianyatra

Jeans TRF cargo denim tiro medio, de Zara (35,95€)

Pantalón cargo Zara

Chaleco denim efecto lavado, de Zara (25,95€)

Chaleco denim efecto lavado Zara

Este look de Aitana es lo más en tendencia y no pasó desapercibido, conquistando así a todas las amantes de la moda y de la música de Aitana.