Aitana ha empezado el 2025 con vestido de cuello alto 'efecto tipazo' de Burberry de más de 1000 euros

Lo de Aitana y los vestidos de efecto tipazo es un idilio que cada vez nos gusta más. Si para Nochebuena nos dejó sin palabras con un vestido negro de escote bardot que, a simple vista, podría parecer un little black dress más, ella lo elevó a la categoría de vestidazo gracias a sus increíbles curvas. Ahora, para empezar el 2025, ha vuelto a sorprendernos con otro vestido de efecto tipazo, en esta ocasión firmado por Burberry, con su icónico estampado de cuadros. Alejada de los típicos looks de lentejuelas, terciopelo o satén que suelen dominar estas fechas, Aitana ha dado una vez más una lección de estilo, desmarcándose de las tendencias más comunes para marcar sus propias reglas. Y es que si algo nos ha quedado claro sobre ella en los últimos años es que no teme destacar ni celebrar sus curvas como una verdadera it-girl.

Este idilio entre Aitana y los vestidos que realzan la figura parece no tener fin. Cada aparición suya confirma que la cantante sabe perfectamente cómo elegir prendas que potencien su silueta y, al mismo tiempo, mantengan ese toque moderno que tanto la caracteriza. Su confianza al lucir diseños que abrazan su figura con elegancia no solo la coloca en el podio de las cantantes mejor vestidas del 2024 como nos comentaba el estilista Arturo Argüelles hace unas semanas, sino que además refuerza su posición como referente de moda sobre todo para la Generación Z.

Check strech jersey funnel neck dress, de Burberry (1162 euros)

Para inaugurar el año, Aitana ha elegido un diseño que destila elegancia, sensualidad y la esencia atemporal de Burberry. Este vestido, con un precio de más de 1000 euros, es todo lo que un clásico debería ser y más. Confeccionado en un tejido elástico que se adapta al cuerpo, como un guante, convirtiéndolo en el aliado perfecto para las amantes de los vestidos efecto tipazo como la ex-triunfita. El icónico patrón de cuadros de la marca, en tonos marrones y multicolor, le da ese aire inconfundible de Burberry, mientras que su cuello funnel neck y sus mangas largas añaden un toque de sofisticación que no pasa desapercibido. Su largo a la altura de la rodilla equilibra el diseño, combinando sensualidad con una elegancia clásica que trasciende temporadas. No hay duda de que este vestido es una inversión tanto estilística como atemporal.

Este look no solo inaugura el 2025 con fuerza, sino que confirma que Aitana seguirá marcando tendencia y dándonos lecciones de estilo que no pasan desapercibidas. Y sí, este vestido, que supera los 1000 euros, bien merece estar en nuestra lista de deseos para este año.