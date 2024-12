Aitana se adelanta a la tendencia sport que más llevaremos en 2025 con estos básicos de Adidas

Aitana se une a Adidas para presumir de los estilismos deportivos más fashion que serán tendencia en 2025. Lo cierto es que, la cantante catalana siempre reaparece cuando menos lo esperamos y muchas de ellas con una sorpresa a comunicarnos. Como desvelándonos el vestido más sexy de efecto tipazo de Versace de 6.000 euros en la fiesta anual de Spotify o la colaboración más esperada con Quevedo para lanzar la canción Gran Vía. Esta vez, ha vuelto a sus redes sociales para dejarnos a todos sin palabras a través de su última publicación, en la que hemos descubierto algunas de las tendencias que estarán presentes en 2025. No es la primera vez que vemos a Aitana colaborado con marcas, puesto que recordemos que ya lo ha hecho con Puma, Stradivarius o McDonald's. Pero, lo cierto es que una de las más deseadas o exitosas, son todas aquellas que tienen que ver con la moda. Solamente ha hecho falta una frase para descubrir la noticia: "hola Adidas", dejándonos entrever su colaboración con la marca deportiva. Y junto a ella, nos ha compartido una serie de fotografías, con las que nos ha teletransportado a la década de los 2000.

Una de las tendencias que predominarán el año que viene es el estilo Y2K, similares a las prendas clásicas de las Spice Girls. Es decir, todo lo que hemos visto en la última publicación de Aitana junto con Adidas. Predominan los tops de tirantes básicos, los pantalones de chándal anchos de colores llamativos, las chaquetas básicas de las marcas o las típicas zapatillas deportivas que llevaban nuestros padres en su juventud. Eso sí, un detalle que no ha pasado por desapercibido son el regreso de las Adidas Superstar que tanto llevábamos en 2015 y que volverán a ser la elección favorita de las que más saben de moda. Aitana no solamente nos ha ofrecido esta noticia sobre una de las modas deportivas que más llevaremos el año que viene, sino que también una lluvia de ideas si tienes que regalar en el amigo invisible a esa amiga o hermana amante del estilo sport. O, si todavía no sabes escoger entre todos los regalos para madres esta Navidad, también es una solución perfecta para acertar. En definitiva, a pocas horas de celebrar la Nochebuena y mostrarnos su look navideño (como también ha hecho Tamara Falcó), nos ha compartido esta serie de prendas junto con Adidas, que adquiriremos pronto para convertirnos en las más fashion.

Nos quedamos con este lanzamiento de Aitana con Adidas para hacernos con las prendas, accesorios o calzados más tendencias deportivas para este 2025.