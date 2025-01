Jennifer Lopez deja a un lado los vestidos sexys y sorprende con un vestidazo de ensueño en tono lavanda pastel

Estas Navidades hemos estado soñando con cada uno de los looks que Jennifer Lopez nos iba dejando por las calles de Aspen. Sus looks 'après-ski' han sido otro nivel, desde las botas UGG con plataforma (que ya hemos añadido a nuestra carta de los Reyes Magos), a sus maxi cárdigans y sombreros 'cowboy', la maleta de la cantante en Aspen sería el paraíso para cualquier amante de la moda. Y ahora con el inicio del 2025, Jennifer Lopez ha vuelto a sorprendernos con un outfit nada propio de ella, la cantante ha sido empezar el año nuevo y salir de su zona de confort en la primera alfombra roja que ha pisado. Como bien sabrás cuando la cantante y actriz pisa una red carpet, las transparencias, aberturas infinitas y pedrería por todas partes están aseguradas. Pero en esta ocasión, la ex de Ben Affleck ha roto con su estilo habitual y nos ha dejado boquiabiertas con un vestidazo de ensueño en tono lavanda pastel que grita elegancia clásica y sofisticación.

El diseño, que recuerda a las creaciones más etéreas de grandes casas de moda como Elie Saab. Es un guiño perfecto a los looks más bonitos y con aires de cuento que protagonizan la temporada de premios. Con una silueta vaporosa que acaricia el suelo, mangas abullonadas con detalles transparentes y un escote de corazón que resalta su lado más romántico, este vestido es pura magia. El tono lavanda pastel, lejos de ser un color estridente, aporta una dulzura que contrasta con los estilismos más atrevidos que Jennifer Lopez suele lucir en eventos de este calibre. El resultado es un look digno de una princesa moderna que sabe cómo reinventarse al igual que hace con sus películas. Para acompañar esta pieza maestra, la cantante y actriz optó por un peinado recogido con mechones sueltos que enmarcan su rostro, joyería discreta de diamantes y un maquillaje centrado en tonos luminosos y frescos. Su glam team supo encontrar el equilibrio perfecto entre lo sofisticado y lo minimalista, permitiendo que el vestido fuese el protagonista absoluto de la tarde californiana.

El evento tuvo lugar en el Palm Springs Film Festival, donde Jennifer Lopez fue reconocida por su trabajo en 'Unstoppable'. Esta película, producido por ella misma, es uno de los proyectos más comentados de su carrera reciente, y su aparición en esta alfombra roja es una declaración clara, la cantante y actriz está lista para marcar la pauta de la temporada de premios en este 2025.

Su capacidad para sorprendernos no solo radica en su habilidad para lucir vestidos provocativos, sino también en su valentía para reinventarse con estilismos que nunca dejarán de dar de qué hablar. Este look lavanda es solo el comienzo de un año que promete grandes momentos de estilo por parte de la diva del Bronx.