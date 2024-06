Aitana se empodera (aún más) en Rock in Rio Lisboa con el mini vestido de Diesel más rompedor que ya vimos en pasarela

Aitana ha arrasado este fin de semana, no hay otra forma de describirlo. Y es que su gira de festivales está en marcha, y después de conquistar al público de Starlite Catalana Occidente en Marbella, lo ha hecho con el de 'Rock in Rio' en Lisboa. Eso sí, arriesgando mucho más con su vestuario que en la Costa del Sol. No paramos de ver a Aitana arrasar por cada escenario que pisa. Si la semana pasada conquistó a la población mallorquina en su concierto en el Mallorca Live Fest (y hasta aprovechó su estancia en la isla para jugar a tenis con Rafa Nadal), esta vez ha puesto rumbo a Marbella para unirse a la familia Starlite y después a Lisboa. Durante los primeros conciertos de su gira mundial la pudimos ver presumir de sus botas mega altas de Fendi combinadas con falda de tablas y polo ajustado o camisa corta. Sin embargo, este año está cambiando su fondo de armario y nos está presentando un look distinto cada vez que se sube en un escenario.

Recordamos aún el pasado fin de semana cuando Aitana impresionó con un estilismo de Cavalli que se compuso de un bralette de crochet y un pantalón de encaje acompañado de flecos. Esta vez, Aitana apareció en el Starlite Festival con un el body en negro de escote cruzado y pronunciado (que ya vimos por primera vez en sus redes sociales) combinado con un pantalón que ha llamado la atención por el añadido de las terminaciones (desde la zona de los muslos hasta los pies) de vaqueros denim en beige y cinturón a juego en cada pierna.Y en Rock in Rio en Lisboa ha ido un paso más con un vestido muy mini que ya vimos en el desfile de la firma para el próximo otoño/invierno. Estampado con fotografías en la falda, tono naranja y el logo de Diesel con flecos en el pecho. O lo que es lo mismo, Aitana se ha empoderado más que nunca sobre el escenario y además, le ha dado el toque más sexy con un medias de rejilla tan en tendencia el pasado invierno.

Aitana defendió este domingo que todo el mundo debe ser feminista y confesó que le hizo "muchísima ilusión" los reconocimientos que recibió por el discurso que dio recientemente en una entrega de premios sobre este asunto, incluido el del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.