Aitana arrasa (de nuevo) con body de escote cruzado y pantalones muy originales en su concierto en Starlite

No paramos de ver a Aitana deslumbrar por cada escenario que pisa y actúa. Si la semana pasada conquistó a la población mallorquina en su concierto en el Mallorca Live Fest (y hasta aprovechó su estancia en la isla para jugar a tenis con Rafa Nadal), esta vez ha puesto rumbo a Marbella para unirse a la familia Starlite. Se trata de uno de los festivales más conocidos en el territorio español con más de 60 días de conciertos. A lo largo de las ediciones, se han unido artistas de la talla como Alejandro Sanz, David Bisbal o Laura Pausini. Esta vez, arranca con la actuación de la cantante catalana que hasta ahora no ha parado en ningún solo momento. Bien es cierto que está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel musical, en el que está viajando por todo el mundo con su gira 'Alpha' y está consiguiendo una respuesta de lo más satisfactoria por parte de sus fans. Lo que está claro es que no todo el mundo llena el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y Aitana agotó las entradas en minutos. Durante estos días, la artista ha sido un tema de habla entre la sociedad. No solamente porque Aitana ha aparecido con Sebastián Yatrasaliendo de su apartamento de la capital, sino por todos los estilismos con los que está innovando y sorprendiendo.

Durante los primeros conciertos de su gira mundial la pudimos ver presumir de sus botas mega altas de Fendi combinadas con falda de tablas y polo ajustado o camisa corta. Sin embargo, este año está cambiando su fondo de armario y nos está presentando un look distinto cada vez que se sube en un escenario. Sin ir más lejos, la semana pasada Aitana impresionó con un estilismo de Cavalli que se compuso de un bralette de crochet y un pantalón de encaje acompañado de flecos. Esta vez, Aitana ha aparecido en el Starlite Festival con un el body en negro de escote cruzado y pronunciado (que ya vimos por primera vez en sus redes sociales) combinado con un pantalón que ha llamado la atención por el añadido de las terminaciones (desde la zona de los muslos hasta los pies) de vaqueros denim en beige y cinturón a juego en cada pierna. Inevitablemente, nos recuerda al look que llevó en el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024 hace dos semanas.

Aitana en Starlite Festival. Gtres

Starlite Festival tendrá lugar hasta el 31 de agosto y durante todas las próximas semanas podremos disfrutar de los conciertos en directo de Emilia, Camilo o Aitana de nuevo el 30 de julio.