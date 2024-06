Vamos a querer jugar al tenis si es con el mono más sexy con el que Aitana se ha enfrentado a Rafa Nadal (con mensaje a Sebastián Yatra)

Ayer decíamos que Aitana seguía en Mallorca tras su concierto del fin de semana, y nos lo ha confirmado ella misma con este vídeo en el que se enfrenta a Rafa Nadal en su academia. Hasta la prestigiosa escuela de tenis, situada en Manacor, se ha desplazado Aitana para vivir una jornada inolvidable de la mano de Rafa Nadal. "Todo esto me está dando más nervios que el Bernabéu que tengo el 28 y 29", decía Aitana entre risas al comienzo del último vídeo que ha compartido en sus redes sociales y en la que podemos verla estrenándose en el tenis, nada más y nada menos que de la mano de Rafa Nadal. Aprovechando su estancia en Mallorca por el último concierto que hizo, la catalana ha visitado la Rafa Nadal Academy que se encuentra en la isla balear y Aitana ha retado a Sebastián Yatra y Carlos Alcaraz a un doble. Pero nosotras solo nos hemos podido fijar en el mono más sexy con el que ha jugado al tenis, que así nosotras también queremos practicar este deporte. Después de Zendaya, llega Aitana.

Estad atentas porque este verano va a ser muy popular el tenniscore, es decir, llevar prendas principalmente usadas para jugar al tenis en looks cotidianos. Marcas como Miu Miu, Gucci o Lacoste ya han creado campañas con este tipo de uniformes, y este 2024 somos nosotras quien los usaremos. Los tops con aire deportivo no solo son aptos para jugar al tenis, y esto nos lo enseña Zendaya, que lució este diseño de Lacoste con una falda transparente con brillos; un look elegante y sofisticado. Y ahora es Aitana con este mono deportivo negro de lo más sexy con cremallera en el escote y la espalda al descubierto.

Aitana está disfrutando de unos días libres antes de volverse a subir este sábado a los escenarios con su 'Alpha Tour', y mientras está aprovechando para ponerse morena y enseñarnos este look de lo más sexy con corsé blanco. Starlite Occident 2024 arrancó la semana pasada un decimotercera edición convertido ya en uno de los festivales boutique más importantes de Europa.