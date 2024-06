Nos quedamos boquiabiertos ante el lookazo más sexy y rompedor de Aitana en su concierto en Mallorca

Aitana está viviendo su mejor época y es que, la joven, no ha descansado ni un momento, trabajando en aquello en lo que siempre soñó, ser cantante. Aitana es una de las cantantes más icónicas del mundo entero, y no es para menos, pue sus canciones resuenan en todos los países y se ha convertido en toda una referente para muchas chicas. Pero, no solo dentro del mundo de la música, sino que también es toda una inspiración para las más jóvenes a la hora de vestir. Asesorada por su estilistas, Aitana tiene un estilo único, sexy y muy arriesgado, optando siempre por prendas llamativas, sexys y muy rompedoras. Por ejemplo, para su día a día y apariciones en televisión, la joven apuesta por prendas muy cómodas y de estilo casual, como por ejemplo este look de bermudas que Aitana lució este invierno para salir en Operación Triunfo, como invitada especial a la Academia. Sin embargo, para conciertos, eventos y ocasiones muy especiales, la joven luce unos lookazos que no deja indiferentes a nadie, como por ejemplo este look tan rompedor de vestido y maxi botas de tachuelas que Aitana lució para la alfombra roja de la cena de los nominados a Los40 Music Awards 2023 que, aunque esto ocurría hace un año, fácilmente lo volvería a usar. Para su concierto en Mallorca, la joven ha apostado por un dos piezas de encaje negro de sujetador y pantalón de encaje.

De Roberto Cavalli, este conjunto es todo lo que podemos pedir para empezar el verano con buen pie. Aitana, como siempre, nos ha dejado boquiabiertos a todos los que la seguimos. Sexy, elegante y muy segura de sí misma, no podemos pedir más. La joven apuesta, en la mayoría de las ocasiones, por colores neutros, sobre todo el negro, ya que eleva el look y lo hace mucho más sofisticado. Ella ha escogido este conjunto de dos piezas para su concierto en Mallorca, en el que acudía Sen Serra como cantante invitado, aunque, este mismo conjunto podríamos llevarlo para una tarde en el chiringuito de playa, pues es tan versátil como elegante. Como joyas, Aitana ha apostado por Tiffany. Sin más que añadir, se trata de un absoluto acierto este look de Aitana para su concierto en Mallorca.

Elegante, rompedora y muy sexy, Aitana triunfó en Mallorca la noche de ayer.