Aitana nos vuelve a conquistar en su segundo concierto en Barcelona con un total white de falda, tank top y sus maxi botas negras

Aitana, la cantante española más joven y conocida a nivel mundial, nos ha vuelto a conquistar el día de ayer en la ciudad condal. Hace unos días Aitana nos conquistaba con un look de lo más tendencia con un pantalón-falda negra que Aitana lucía con una camisa blanca y sus tan icónicas mega botas negras muy altas, un calzado de lo más en tendencia no apto para todo tipo de estilos y tan propio de otras cantantes que están a su altura como Dua Lipa, Rosalía o su compañera y amiga Lola Índigo, ayer, para su segundo concierto en Barcelona, la joven apostaba nuevamente por estas botas negras pero con un look totalmente diferente en tono blanco compuesto por una mini falda asimétrica blanca con transparencias y encaje y una de las camisetas más básicas y sencillas que ha arrasado este verano entre las influencers, celebrities y todas las amantes de la moda, los tank tops. Ella lucía uno en color blanco que nos recuerda al tank top de Loewe de Victoria Federica, el cual ha lucido en numerosas veces, especialmente para su 23 cumpleaños, día en el que cenó con sus mejores amigos en uno de los restaurantes más emblemáticos y de moda de Madrid. Aitana nos tiene acostumbrados a deslumbrar tanto en sus conciertos como en su día a día, y es que nos deja boquiabiertas con cada look que la joven nos muestra en sus redes sociales. Fue de las primeras en lucir el 'total denim' que Aitana llevaba en uno de sus conciertos en los que intervino Sebastián Yatra, un look compuesto por pantalón largo acampanado y chaleco, siendo este una de las prendas más usadas por todas las amantes de la moda este verano.

Aitana es gran amante de la moda y sigue las tendencias que van acorde a su estilo y su personalidad tan risueña, ya sean en cuanto a moda como a belleza, y es que la cantante se ha cortado la melena con un 'corte bob' que no ha dejado indiferente a nadie y es que son muchas las celebrities e influencers que se han subido al carro de este corte de pelo, como Chiara Ferragni, Dua Lipa o la influencer española María García de Jaime. No hay que olvidar que también fue una de las pioneras en lucir las prendas de crochet, sobre todo de los vestidos, como este vestido de crochet que Aitana lucía durante sus vacaciones de Semana Santa en República Dominicana junto a Sebastián Yatra, un vestido de cuello halter de Zara negro y blanco que nos enamoró y que se convirtió en viral durante esas semanas. Para su segundo concierto en la ciudad condal, Aitana despunta con un 'total white' de falda asimétrica terminada en encaje -promete ser tendencia este otoño- con transparencias, un tank top blanco de lo más sencillo y, como era de esperar, sus mega botas negras de tacón que parece ser su amuleto de la suerte para todos sus conciertos.

Un look muy acertado el de Aitana durante su segundo concierto de la gira 'Alpha Tour' en Barcelona.