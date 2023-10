Aitana actúa en Málaga y lo deja claro: este otoño las faldas de tabla son tendencia (y se llevan con botas súper altas)

Cuando, en plena Semana de la Moda de París, veíamos a Georgina Rodríguez con las botas altas negras más cañeras de su armario (que se ponía al quitarse las de peluche con las que asistió al desfile de Loewe) empezamos a comprender que las botas súper altas serían junto con las botas cowboy y las botas biker, una de las tendencias que protagonizarían esta temporada, sin olvidarnos de las bailarinas para aportar un toque dulce a nuestros looks, ni de los zuecos de ante, para darle un aire boho. Después vimos a Shakira, combinando sus botas súper altas con un mini vestido negro para recibir los reconocimientos musicales de sus últimos temas y ahora, ha sido Aitana la que no ha podido resistirse a esta tendencia.

La artista actuaba ayer en Málaga, como parte de los conciertos de su gira Alpha Tour, ciudad en la que el dresscode de sus fans era el color verde. Entre actuaciones, energía, emociones y mucha música, Aitana no se olvidaba de lucir una de las tendencias que están arrasando esta temporada: las botas súper altas. La artista escogió un modelo que, aunque no es apto para todos los estilos ni para combinar los looks más casuales, combinaban a la perfección con el resto de su atuendo para el espectáculo.

Y es que, ya sabes, esta temporada no puedes quedarte sin unas botas súper altas, porque te ayudarán a crear los estilismos más cañeros.