Victoria Federica cumple 23 años con el el tank top más viral de Loewe que no falta en el armario de las chicas que más saben de moda

Victoria Federica ayer celebraba con amigos su 23 cumpleaños en un espectacular restaurante de Madrid. La influencer, que es una de las más icónicas de nuestro país, no ha parado de sorprendernos este verano con los looks más en tendencia, clásicos y con ese toque personal que ella le da a todos sus looks. Si bien este verano la hemos visto con los bikinis más llamativos, como este bikini plata que Victoria Federica lucía en Marbella, poniendo punto y final a sus vacaciones de verano, o este otro look de top y pantalón ancho que Victoria Federica llevaba durante las tardes más relajadas en casa. Si echamos un vistazo a nuestro armario de verano, nos damos cuenta de que el tank top ha sido la estrella de nuestros looks, y es que se trata de una prenda muy versátil, cómoda y sencilla con las que poder crear un sinfín de looks. Paula Echevarría fue la pionera en lucir esta prenda esta primavera, con un look que mostró en sus redes sociales compuesto por un tank top blanco, pantalones de pinza y chupa de cuero, y a partir de entonces han sido muchas las influencers que no han parado de usarlos casi cada día, ya que en tiendas hemos podido ver tank tops en todos los colores y diseños. Sin duda, Victoria Federica no ha querido quedarse atrás con esta tendencia tan viral este verano, y es que ella también los ha usado durante todos estos meses, y no solo entonces, sino también ahora que llega septiembre, combinándolo con otras prendas más de abrigo, como una blazer o un jersey fino.

Con la llegada a la rutina y septiembre, Victoria Federica en tan solo 9 días nos ha demostrado ser la reina de los looks más otoñales -pese a que el calor y el buen tiempo sigue acompañándonos-, como por ejemplo este 'total look' que Victoria Federica lucía en París compuesto por una blazer y unos pantalones de pinza de rayas diplomáticas que ha acompañado con unos zuecos en camel, al igual que un bolso a juego. Ella, que se adelanta a la moda, sabe que este otoño se llevará la tendencia masculina, como las blazers, los abrigos de paño y, como no, los mocasines, como estos mocasines negros que Victoria Federica lucía también durante su viaje y que combinó con unos calcetines de lo más llamativos. Para la noche de ayer, una cena con sus mejores amigos, la joven escogió un tank top blanco con el logo de Loewe en el pecho, una prenda muy versátil que no hemos dejado de ver en redes sociales. Como accesorios, su clásico reloj y un collar de perlas, lo que hace que el look se vea mucho más elegante y sofisticado. Sin duda, Victoria Federica nos da una lección de saber estar y de estilismo al convertir esta prenda tan casual en un look perfecto para una cena con amigos.

Victoria Federica con tank top @tomasparamo

Top Anagram en algodón sin mangas, de Loewe (320€)

Tank Top Loewe

Los tank tops han llegado para quedarse, así que este otoño combínalo con una blazer o una chupa de cuero para crear looks icónicos.