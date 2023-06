Aitana reaparece con un look de lo más sexy (tras celebrar sus 24 años) con falda cargo muy mini de Versace

¿Nos acabamos de enamorar del nuevo look de Aitana? Puede ser, y es que ya no solo por su corte de pelo inspirado en Victoria Beckham, este estilismo también podría ser sacado de la Spice Girl más pija en los años noventa. Y es que Aitana Ocaña ha vuelto al trabajo tras unos días de vacaciones en Islandia para celebrar su 24 cumpleaños junto a Sebastián Yatra. Y no os vamos a negar que morimos de envidia como buen fandom del colombiano que somos. Pero ya de vuelta a Madrid, Aitana fue la protagonista ayer por la tarde del cartel de LOS40 Básico Santander, concierto celebrado en el Teatro Eslava de Madrid en el que repasó las canciones más emblemáticas de su carrera y las nuevas propuestas que incluye Alpha, su tercer disco de estudio. Y hasta tuvo tiempo de emocionarse y romper a llorar repasando estos años de su carrera. Pero obviamente, nosotras nos hemos fijado en su total look morado de Versace, de lo más sexy y noventero que ha lucido Aitana.

Tras volver del frío de Islandia, Aitana ha dejado a un lado sus outfits más abrigados y se ha plantado este estilismo de Versace de lo más rompedor en morado, un color muy apropiado para la semana del Orgullo en Madrid. Para posar en el photocall antes del concierto, Aitana ha lucido una falda muy mini de estilo cargo en morado con el cinturón dorado con la emblemática medusa de Versace que ha combinado con una blusa morada en seda de escote halter.

Aitana con look de Versace. Gtres

Minifalda cargo medusa 95, de Versace (1.200 euros)

Además, Aitana terminó el estilismo con unas sandalias negras con detalles de mariposas. Un estilismo de altura para esta nueva etapa en su carrera, mucho más madura y mujer, y con un nuevo sonido.