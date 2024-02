Aitana prepara su actuación en el Festival de Sanremo con el chándal militar más ancho que nosotras llevábamos en nuestra adolescencia

Aitana no para de conquistar el mundo, y después de estar una semanas en Los Ángeles, ha vuelto a Europa para actuar en el Festival de Sanremo 2024. Pero tranquilos, que no quiere hacer un Ana Mena y representar a Italia en Eurovisión, solamente va como invitada. El veteranísimo certamen de la canción italiana, que celebra en este 2024 su edición número 74, es una de las competiciones musicales más longevas del mundo, pues lleva celebrándose de forma ininterrumpida desde 1951 y fue el modelo que tomó como referencia la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para crear el Festival de Eurovisión cinco años más tarde. Pero la cosa no se queda ahí, Aitana también quiere conquistar el corazón de los italianos e italianas. Al igual que otros compañeros de carrera como Ana Mena o Lola Índigo, la intérprete de Alpha podría poner un primer pie en la industria musical italiana y este viernes, Aitana actuará junto a Sangiovanni y su tema 'Mariposas'.

Y es que Sangiovanni y ella hicieron muy buen tandem en su colaboración de 2022. No es extraño que los dos artistas canten este tema en Sanremo, siendo la primera vez que Aitana actúe en Italia. ¿Próximo mercado a conquistar como Ana Mena? Lo que está claro es que Aitana ya nos ha confirmado su actuación en su cuenta de Instagram con este vídeo a su llegada al festival para ensayar con un chándal de estampado militar que vuelve con fuerza este 2024. Sí, ese mismo que nos juramos en nuestra adolescencia que no volveríamos a llevar.

Aitana en Sanremo. Aitanax

Hemos visto, por ejemplo, como han surgido faldas cargo, también el regreso de las chaquetas saharianas y, ahora, la vuelta inminente de los pantalones militares o de camuflaje. Así lo auguran, al menos, las expertas en moda que se están dando cita en las principales capitales de la moda y ahora también a Aitana en Italia con este chándal mega ancho y los pendientes de aro más Jennifer Lopez en los 2000.