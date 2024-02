De Elena Furiase a Chanel Terrero, los mejores looks de la alfombra roja más andaluza de los Premios Carmen en Huelva

Esta noche ha tenido lugar la tercera edición de los Premios Carmen en la Casa Colón de Huelva, uno de los eventos más especiales del campo de la cinematografía en el que hemos visto mucho talento, arte y estilo. Nada más empezar febrero, tanto los actores y actrices como los cantantes han agendado en su calendario esta cita organizada por la Academia de Cine de Andalucía. Estamos hablando de profesionales de la actuación como Elena Furiase, Kira Miró o María León, así como de cantantes como Chanel Terrero o Argentina Flamenco. Como era de esperar, cada una de ellas han pasado por la alfombra roja y photocall, donde nosotras hemos podido analizar cada uno de los looks. Desde los más sofisticados y glamurosos hasta los más en tendencia y atrevidos. Las actrices y cantantes han optado mayormente por vestidos de gala con un toque de moda de esta temporada, como el momento de efecto pelo, metalizado o cut-out. Indiscutiblemente, cada una de ellas han escogido la vestimenta más acorde a su estilo y ninguna ha pasado desapercibida para disfrutar de los Premios Carmen 2024.

Después de analizar la alfombra roja de los Premios Carmen del Cine Andaluz , hemos observado que los colores rojo y negro han sido dos de los más llevados por las celebrities. Bien es cierto que el vestido ha sido la opción definitiva de las actrices y cantantes, pero el traje de dos piezas también se ha convertido en la fórmula más recurrente y, sobre todo, en las mujeres de más de 50 años, como Petra Martínez y Mari Paz Sagayo. No obstante, la propuesta de conjuntos también ha estado presente de la mano de Elena Furiase con un look de Pedro del Hierro, Chanel con vestido y camisa blanca o Belén López en su faceta más flamenca con camisa y falda de lunares. La gala de los Premios Carmen 2024 se ha abierto con la actuación de una de las últimas canciones lanzadas por Chanel Terrero, 'Agua', con un look distinto al que ha lucido en la alfombra roja: vestido tie dye con escote asimétrico. Asimismo, el acontecimiento ha estado dirigido por Salva Reina y Martita de Graná, influencer que también ha cambiado de estilismo: de un vestido con tul y volúmenes a otro protagonizado por lentejuelas en negro.

Elena Furiase con look de Pedro del Hierro de falda satinada, top de plumeti y americana de paño

Elena Furiase en los Premios Carmen 2024. Gtres

Chanel Terrero con vestido con abertura lateral y camisa blanca

Chanel Terrero en los Premios Carmen 2024. Gtres

Petra Martínez con traje de dos piezas sofisticado

Petra Martínez en los Premios Carmen 2024. Gtres

María Leon con vestido maxi metalizado

María León en los Premios Carmen 2024. Gtres

Martita de Graná con vestido de tul y con volúmenes

Martita de Graná en los Premios Carmen 2024. Gtres

Kira Miró con vestido cuello alto y puños de efecto pelo

Kira Miró en los Premios Carmen 2024. Gtres

Belén López con conjunto de camisa y falda de lunares

Belén López en los Premios Carmen 2024. Gtres

Laura Sánchez con vestido cut-out de Roberto Diz y sandalias de tacón de Martinelli

Laura Sánchez en los Premios Carmen 2024. Gtres

Helena Kaittani con vestido de mangas globo y cut-out.

Helena Kaittani en los Premios Carmen 2024. Gtres

Mari Paz Sagayo con traje de blazer corta y pantalones campana

Mari Paz Sagayo en los Premios Carmen 2024. Gtres

La tercera edición de los Premios Carmen del Cine Andaluz ha estado repleta de looks glamurosos y sofisticados por todas las actrices y cantantes.