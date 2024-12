Aitana tiene claro que la gabardina de piel es la chaqueta de moda entre las que más saben y con los zapatos de plataforma más bastos

Después de lucir un look de más de 90.000 euros en su presentación como imagen de Tifanny, y los rumores de reconciliación con Miguel Bernardeau, Aitana nos ha dejado un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram con looks más casual y rompedores. Un plumífero azul para sobrellevar el frío de Madrid, y con el color que utiliza para su nuevo proyecto, o esta gabardina de piel que nos ha llamado a nosotras la atención con los zapatos más bastos.

Pues puede ser, porque las dos tienen en común una gabardina de piel negra de lo más tendencia. Y es que tanto las grandes firmas como sus homólogas ‘low cost’ se han puesto de acuerdo: lo vimos en pasarela y ya lo estamos viendo en la calle las gabardinas de piel son tendencia máxima. La gabardina o trench de piel en color negro, al más puro estilo Matrix, se dibuja como tendencia por tercer invierno consecutivo, y así nos lo dejan claro las expertas en moda como María Pombo y ahora también Aitana. sta prenda, que no tardó en ser bautizada como abrigo Matrix por su gran parecido con las gabardinas que lucen Trinity o Neo en el clásico del cine, fue el abrigo más tendencia durante el invierno pasado y ahora Violeta lo ha devuelto a nuestra vida, y nosotras se lo vamos a copiar en Zara a muy buen precio. Gracias a su color, forma y tejido, la gabardina de cuero admite todo tipo de combinaciones, desde sencillos vaqueros con camisas blancas hasta apetecibles looks total black, o con un look más rompedor como Aitana.

Aitana con look de lo más rompedor. @aitanax

Lo que está claro es que necesitamos una gabardina de piel para terminar el año como las que más saben de moda.