Aitana se viste de novia (a la fuga) por primera vez con un vestido de Redondo Brand para hacer soñar a Sebastián Yatra

Aitana se viste de novia por primera vez, y no, no es en una boda sorpresa con Sebastián Yatra aunque el otro día le preguntaran por eso, es un su nuevo videoclip junto a Danna Paola. Y es que la cantante catalana se convierte en una novia a la fuga con dos diseños de Redondo Brand con los que soñar despiertas. Porque sí, además es el mismo diseñador que vestirá mañana a Marta Pombo en su boda. Esperemos que no como novia a la fuga, si no como una novia radiante y afortunada. Se rodó en agosto en Ibiza y había esperado para ser lanzadado hasta este viernes, cuando por fin ha visto la luz el videoclip de la segunda colaboración de Danna Pola y Aitana. AQYNE es la abreviatura de Ahora que ya no estás, una velada declaración de intenciones que adelanta un cambio de rumbo. Y eso es lo que vemos hacer a Aitana en el videoclip, donde como una auténtica novia a la fuga en una ceremonia que no debería haberse llevado a cabo. Eso sí, con los vestidos más bonitos de Jorge Redondo.

Jorge Redondo está de moda y son muchas las famosas que confían en sus diseños para sus ocasiones más especiales. Se ha convertido en el diseñador favorito de las influencers y de las famosas como Marta Díaz en el estreno de su documental, y ahora también de la cantante Aitana para vestirse de novia por primera vez en su vida para este videoclip de su nuevo disco 'Alpha'. El vestido de novia de Redondo Brand que luce Aitana es un diseño midi confeccionado en satén y muselina de seda con encaje en pecho y velo de tul ilusión.

Aitana vestida de novia en su videoclip. Imagend el videoclip

Además Aitana también luce un mini vestido confeccionado en satén y muselina de seda con encaje en pecho, también de Jorge Redondo. No la llames novia a la fuga, llámala la Aitana más empoderada.