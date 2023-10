Marta Díaz deslumbra con un todo al rojo con vestido de Redondo Brand en el estreno de su documental

Por fin llegó el día más esperado del año para la influencerMarta Díaz, el estreno de 'La Vida de Marta Díaz', su docuserie de tres capítulos. Y como no podía ser de otro forma, con una premier en Madrid por todo lo alto rodeada de influencers, amigos y familiares. Y con un vestidazo rojo de Redondo Brand hecho a medida con el que la creadora de contenido ha brillado como solo ella sabe. ‘La vida de Marta Díaz’, producido por Mediaset España en colaboración con Producciones Mandarina y desarrollado por Mediterráneo Mediaset España Group, muestra la faceta más íntima de la persona que está tras la joven creadora de contenido digital y descubre su estilo de vida, sus logros, inquietudes y sus pasos en cada nueva aventura profesional. El documental de tres episodios relata cómo es el día de Marta Díaz, desde los Premios Forbes 2022, a la alfombra roja de los Premio Ídolo 2023, Cannes o el Festival de Málaga. O lo que os lo mismo, podemos ver más en detalle todos sus lookazos. Y spoiler, yo que ya la he visto entera, he llorado. Así que preparad los pañuelos y las palomitas.

Para una noche de lo más especial, Marta Díaz ha deslumbrado con un todo al rojo tan en tendencia de la mano de su estilista David Rivas. Un David Rivas que también forma parte de este documental y que anoche en el photocall de la premier nos explicaba a este medio que el vestido largo rojo que lucía Marta era un Redondo Brand hecho a medida para ella. Un diseño de lo más glamuroso de cuello halter con escote pico y espalda al descubierto, confeccionada en lentejuelas, y una falda satinada de larga cola y una sexy apertura lateral con la que la influencer presumía de piernas.

Marta Díaz en la premier de su docuserie. Gtres

Un vestido que ha completado con unos stlittos rojos y Joyas Antiguas Sardinero para brillar aún más en su gran noche.