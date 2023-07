Aitana se ha ido a Colombia con Sebastián Yatra y nos inspira con el look que nosotras llevaremos en septiembre con pantalones cargo

"Así empezó nuestra historia y te lleve pa' Colombia", eso es lo que dice la letra de 'Tacones Rojos' y eso es lo que ha hecho Sebastián Yatra con Aitana, llevársela para Colombia. Y es que después de ver a Aitana de lo más enamorado viendo a Yatra en el Festival de Cap Roig, y al colombiano dedicarle esos 'te quieros', han cambiado la tierra de Aitana por de la Yatra. Porque aunque los cantantes no hayan subido ninguna imagen juntos, y la artista catalana no haya publicado nada de que está en Colombia, las redes sociales están llenas de imágenes y fotografías de ellos juntos. Y cómo no, nosotras nos hemos fijado en el look de Aitana que es el que nosotras llevaremos a la vuelta de vacaciones cuando bajen las temperaturas en España. Porque aunque sigamos deresaca con la noche electoral, este estilismo es todo lo que le pedíamos al inicio de semana.

Porque la última semana de junio viene fuerte, y el estilismo de Aitana reúne todas las tendencias que ha estado triunfando en los últimos meses. Desde un jersey de red a unos pantalones cargo, en un total look negro que será nuestro uniforme de otoño. Los pantalones cargo se erigen como imprescindibles del 2023, siendo casi los nuevos pantalones vaqueros que triunfaran aún más en otoño. En pleno revival de las tendencias noventeras y dosmileras, no es de extrañar que los pantalones cargo hayan vuelto a las tendencias de invierno 023. Kim Kardashian, Marta Ortega o Bella Hadid son solo algunas de las prescriptoras que ya se han sumado, y Aitana desde Colombia lo sabe.

Unos pantalones cargo negros muy anchos, que Aitana ha combinado con un jersey de red negro y un sujetador negro de estilo top debajo.