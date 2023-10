Marta Pombo sobre su vestido de novia: "Lo que más viste es la felicidad"

La semana que viene tendrá lugar la boda influencer del año. Marta Pombo y Luis Zamalloa contraerán matrimonio el próximo sábado 21 de octubre.

Marta y sus hermanas, han manifestado en varias ocasionescon la que la novia afronta uno de los días más bonitos. Además,, hija de ambos,el día del enlace de sus padres.

El vestido de la novia es toda una incógnita en redes sociales. La protagonista de la ceremonia y del clan de las 'Pombashian' se atreve a contarnos, siempre sin desvelarnos mucho, un poquito más sobre el look: "Es maravilloso".

Tras todo lo comentado sobre las posibilidades de su outfit y la confianza de todas sus amigas de estar radiante en un día tan importante, Marta tiene un único deseo, que las expectativas no superen la realidad. Sin embargo, la influencer que siempre es desconfiada con los looks, no duda en sentenciar que es su mejor elección. "Hasta yo que no me suelo convencer, me ha gustado mucho", explica radiando una sonrisa.

Zamalloa ha apuntado tener "mucha expectativa" en el vestido de su prometida, al igual que toda España, que se encuentra a la espera de averiguar más detalles, y asegura que "seguro que va a estar radiante". Las caras de Marta revelan su nerviosismo por el resultado final.

"Lo que más viste es la felicidad", la pareja asegura estar "muy feliz" en este momento, contando los días para que suenen las campanas de boda.

María Pombo y amigas comentan el vestido de novia de Marta

Hace unos días, en el evento 'Glowscot' de Marta Lozano. María Pombo, influcencer y hermana de Marta, aseguraba que "va a sorprender para bien". Las amigas cercanas de la novia y privilegiadas en ver el vestido del gran día, María F. Rubíes y María G. de Jaime no se atrevieron a dar mucha información para desvelar detalles, pero explican se emocionaron al verla.

El resto de las compañeras que pertenecen al mundo de creadores de contenido afirman que la prometida tiene “un estilo muy suyo", dice Laura Escanes, y junto a Ana Padilla coinciden en que la felicidad y su sonrisa será su mejor complemento: “Se nota mucho cuando alguien está feliz. Estará estupenda".

Se empieza a sentir el nerviosismo y el estrés en la recta final que supone la organización de este evento. A través de sus storys de Instagram, Marta ha compartió con sus seguidores el sentimiento de agobio con algunos detalles de última hora, como la organización y reestructuración de las mesas, las músicas que amenizarán la ceremonia y el banquete y los regalos de los invitados. "Tengo mucha gente a la que quiero, a quien me gustaría dar un detalle...", explica