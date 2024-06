Alba Díaz: “Por fin he encontrado esa seguridad para poder abrirme en redes sin sentir miedo”

Sevilla es casa para Alba Díaz, y por eso, no hay mejor forma de empezar el verano para ella que en esta ciudad, rodeada de las personas que quiere, y disfrutando de la música que tanto le gusta. Porque como decía Lola Flores, el brillo de los ojos no se opera, y a ella no le pueden brillar más. Porque pese a haber nacido ya bajo los focos, sigue derrochando naturalidad, espontaneidad y esa alegría tan propia. Ya lo dicen, que de tal palo, tal astilla, y ella, el arte del sur lo lleva en las venas. Hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés, ha tenido buen espejo en el que reflejarse, y buenos referentes de vida.

Nos citamos con ella a 37 grados en Sevilla para disfrutar de una noche de lo más mágica e icónica en el marco incomparable de Plaza de España, en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, bajo las estrellas y las canciones de Maluma. Una fusión de música, familia y amigos que, unido al fervor que produce la música de artistas como Taburete, Maluma, Marta Santos o David Bisbal, han hecho de Icónica Santalucía Sevilla Fest un reclamo tanto para los más jóvenes de la casa como para los más adultos. Y no es de extrañar haber visto colgado el cartel de ‘Sold Out’ a artistas como Melendi, ya que no hay un entorno y ubicación más idílicos de un festival en nuestro país, situado en una de las ciudades más representativas de nuestra riqueza cultural. Santalucía Seguros refuerza su liderazgo como la aseguradora mejor valorada en experiencia del cliente con la unión al Icónica Santalucía Sevilla Fest, uno de los mejores festivales de ciclo en nuestro país y con una experiencia única. Con esta colaboración, no solo aseguran y acompañan a las familias en sus momentos más importantes, sino también en todos aquellos momentos especiales de la vida cotidiana.

¿El mejor plan para empezar el verano? “Estoy en casa, es la tercera vez que vengo al Icónica Santalucía Sevilla Fest, son maravillosos y nos hacen sacar nuestra mejor versión. Es icónico como bien dice su nombre. Si no has venido antes, vas a alucinar. Me flipa bailar, además Maluma es uno de esos artistas que me han acompañado toda la vida”. Así empieza un verano que Alba se plantea como el mejor de su vida, en el que ya está siendo su año, sin ninguna duda. No te pierdas la entrevista de La Razón con Alba Díaz.

Alba Díaz en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. Cortesía del festival

Alba, qué planazo empezar el verano en Sevilla, en este festival tan mágico como es el Icónica Santalucía Sevilla Fest, y con concierto de Maluma.

Estoy en casa, es la tercera vez que vengo al Icónica Santalucía Sevilla Fest, son maravillosos y nos hacen sacar nuestra mejor versión. Es icónico como bien dice su nombre. Si no has venido antes, vas a alucinar.

Y además, con el concierto de Maluma, le encanta bailar. ¿También le encanta Maluma?

Me flipa bailar, además Maluma es uno de esos artistas que me han acompañado toda la vida, ahora no lo escucho tanto, pero sé todos los temas.

Todo ello después de unas semanas muy especiales, y tengo que decirle que con el vídeo tan bonito que publicó dedicado a su madre, Vicky Martín Berrocal, después de ganar el podcast por su Ondas, me hizo hasta llorar.

Está claro que las redes sociales las puedes usar para enseñar tus looks, tú lifestyle, tu vida, tu día a día, pero también es importante el discurso más humano y con mis familiares. Era un vídeo que quería compartirlo, me gusta hablar de corazón.

¿Se vería también con un podcast propio?

A mi siempre me han encantado, antes de que llegaran a España, con lo que me gusta hablar. Además, me gusta escuchar y entender a la gente. Yo ya hago podcast con mis amigas (risas). Pero ahora que lo está haciendo todo el mundo, no es mi momento.

Bueno, también seguimos esperando un reality de las ‘Berrocal’, que eso daría para mucho con su madre, su abuela y su tía.

¡Imagínate cómo sería eso! Sería muy divertido porque somos un cuadro en la convivencia. Si algún día me quiere llevar por ese camino, a mi me encantaría aprender, no me quiero poner techos.

¿Podemos decir que es el momento en el que se siente más cómoda en redes sociales o con nosotros los periodistas? Porque cuando la entrevistamos por primera vez, hace un año, nos tenía un miedo que ahora no le veo.

Yo siempre he tenido mucho respeto a vuestro trabajo, además hace unos meses hice de reportera, y me di cuenta de lo dura que es vuestra profesión. Me encantó la experiencia, pero es muy difícil vuestro trabajo. He aprendido a hablar de corazón, a no aprender un discurso, y por eso ahora me siento más cómoda con la prensa. Cuando se habla con la verdad y el alma, todo sale bonito.

Ahora que está más segura de sí misma, entonces, se enfrenta a nuestras preguntas desde la calma.

Exacto, he hecho mucho trabajo, no está todo sanado pero me siento bien. Es muy bonito poder ser yo misma, y antes no lo era por presión social. Tenía miedo a que se malinterpretara lo que podía decir.

De esa presión social recuerdo que habló con su madre en su podcast. Al final venir de dónde viene, con unos padres famosos, a los que se quiere y admira tanto en este país, también crea esa presión.

Igual que pasa en todas las familias. Todo el mundo tiene un referente que es muy exitoso, y te crea esa presión. Yo en mi caso tengo dos pedazos referentes que son mis padres, pero eso también me da luz y me abre el camino.

Un camino, que cada vez tiene más claro, ahora utilizando su faceta de influencer para ese mensaje que quieres mandar al mundo. Muy centrada también en ayudar a sus seguidoras a superar complejos, y quererse como son.

No sabes como lloro cuando me escriben las chicas diciendo que las he ayudado en algo así. Si alguien valora más tu cuerpo que a ti, el problema lo tienen ellos. La gente tiene que quererse como es. Me gusta que se vea la normalidad, somos todos iguales, porque yo sea influencer no quiere decir que sea perfecta o no tenga complejos. Yo volví de Kenia queriendo dejar una mínima huella en el mundo, y ahora he conseguido que mis redes sociales me ayuden en eso. Ya que tienes ese megáfono, no hay que usarlo solo para ‘posturear’. Igual que nos ponemos monas, también se pueden dar consejos. He encontrado mi lugar en mis redes sociales, y esa seguridad para poder abrirme sin sentir miedo.

Y creo que con ese camino también se ha ganado tener pocas críticas en el mundo de las redes sociales.

Por suerte sí, la única crítica que puedo recibir es por no seguir los cánones de belleza de una modelo de pasarela. Agradezco mucho que la gente me escriba para darme la gracias. Estoy orgullosa de que se valore lo que digo, hasta el día que estoy mal lo digo. Cada día tengo más claro que ser influencer puede ser mi pasión, ayudar a la gente, y ayudarme a superar mis miedos como he superado mis complejos. Me hace sentirme realizada y feliz que alguien me diga que va a salir a la calle con un top que antes no se pondría, gracias a un vídeo mío. Con un mínimo cambio ya estamos mejorando como sociedad.

Todo eso se le nota, la veo más feliz que nunca, aunque usted de por sí ya desprende esa buena vibra.

Estoy súper contenta, el verano de mi vida es este. Todo lo que me pasa creo que es por algo, siento estar siempre bien porque sé que mi luz, igual que la de todos, puede ayudar a otros. Con los problemas que hay en el mundo, estoy yo para quejarme por tonterías. Estoy en un equilibrio de mi vida, yo que soy una montaña rusa, estoy en el mejor año de mi vida, y además estoy muy enamorada.

Y que importante es eso, porque volviendo a la entrevista que le hizo su madre, recuerdo que contaba que siempre había tenido miedo al amor por los patrones que veía en su familia.

Yo he sufrido mucho por amor, por eso hasta ahora siempre me guardaba esa parte de mi intimidad para no mostrarla en redes, pero ahora estoy tan feliz que lo he querido hacer público. Estoy tan contenta de que haya aparecido esa persona que está en mi misma sintonía, en mi misma frecuencia, que todo fluye. La vida me ha puesto a esa persona, que ojalá sea para toda la vida, que me va a complementar.

Siempre dicen que hay que aprender a quererse a una misma para que aparezca la persona que te quiere de verdad.

Totalmente, y eso me ha pasado a mi. Llevamos un año juntos, y apareció cuando yo estaba en ese momento de la terapia de aprender el amor propio. Es muy guay, es un compañero, porque siempre me enseña cosas.

¿Le dio miedo exponer su relación?

Sí, no te voy a engañar. Pero si me estoy abriendo tanto en redes sociales, exponiendo lo que aprendo, mi terapia, no podía esconder esta parte que me hace tan feliz y me equilibra. Tenía que contar que lo que más me hace vibrar es él. El brillo de los ojos se me nota, y la gente me estaba diciendo por qué estaba tan contenta. No lo podía esconder más.

Ya decía Lola Flores, “el brillo de los ojos no se opera”.

Y no puede ser más verdad. Estoy muy, pero que muy contenta.