De Alba Díaz a Raquel Bollo, los looks del concierto más esperado de Maluma en Sevilla

Aunque estemos entre semana, las celebridades siguen asistiendo a los festivales de música o conciertos más esperados del verano. Pero no con estilismos sencillos, sino acordes con la temática del evento. Recordemos a Carmen Lomana con el chaleco de flecos que se llevó a Clahorra o a Amelia Bono con el look impoluto para ir al concierto de Estopa. Esta vez, las famosas han puesto rumbo a Sevilla para disfrutar del Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024, acontecimiento en el que Aitana actuó hace dos semanas con un total look denim. Este evento tendrá lugar hasta el 16 de julio y su objetivo es promover la música indie y alternativa, así como fomentar la cultura y el arte en general. Esta noche de martes ha tenido lugar el esperado concierto de Maluma y, además de retroceder en el tiempo, también hemos fichado los estilismos de las celebridades que nos ayudarán a coger inspiración para los nuestros en los festivales. Indiscutiblemente, los estilismos en el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024 han brillado por una estética casual y desenfadada (pero, en tendencia), puesto que no hay estipulado un dress code concreto. No obstante, no debes pasarlos por alto, puesto que son un ejemplo más de cómo vestir adecuadas y cómodas en cualquier festival o concierto.

Eso sí, durante el festival de música, hemos visto mucho 'brilli brilli' y prendas denim. Hablemos de Raquel Bollo que ha asistido al Icónica Santalucía Sevilla Fest 2024 con un look de lo más casual con top de tirantes y vaqueros en gris, pero que ha dado un toque festivalero y llamativo con una chaqueta larga transparente, de lentejuelas y con flecos. En el caso de Gemma Pinto ha regresado del desfile de Loewe en París con un look de lo más rompedor que se compone de corsé en blanco, vaqueros rectos, cinturón de la firma francesa y la joya de la corona: chaqueta corta en lentejuelas verdes. Todo este estilismo lo ha elevado con un clean look de lo más favorecedor y elegante. Su amiga, Alba Díaz, ha seguido su fiel estilo y ha optado por top con manga asimétrica (que es tendencia este verano 2024) con una falda de estampado animal y también con moño bajo. En cambio, Miri Pérez ha confiado en la prenda infalible como es el mini vestido negro que todas tenemos en el armario junto con un choker del mismo tono.

Raquel Bollo con chaqueta transparente y con lentejuelas combinada con vaqueros rectos en gris

Raquel Bollo. Gtres

Gemma Pinto con el look definitivo para un festival: corsé y vaqueros rectos

Gemma Pinto. @gemmpinto

Alba Díaz con top de manga asimétrica y falda de estampado animal

Alba Díaz y Gemma Pinto. @gemmpinto

Miri Pérez con el infalible mini vestido negro ajustado y de escote corazón

Miri Pérez. miriperezc

El Santalucía Sevilla Fest 2024 nos está dejando looks de lo más inspiradores para asistir a los festivales de música o conciertos de este verano. Hoy, miércoles 25 de junio, actuará Vetusta Morla en el que estamos seguros que seguiremos cogiendo ideas de los estilismos de las famosas.