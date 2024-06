Amelia Bono se ha comprado la camisa de rayas de Massimo Dutti que compartirás con tu madre o tía

¿En busca de la camisa perfecta que puedas utilizar todos los días del verano? Una de las celebridades con mejor armario la ha encontrado para ti. En muchas ocasiones, no encontramos la camisa definitiva que podamos utilizar en diferentes looks para que nos brinde originalidad y distinción. Porque es cierto que una camisa blanca o de estampado de rayas marineras siempre funciona a la perfección en cualquier ocasión. Pero, como las editoras de moda saben, las tendencias de verano 2024 están yendo más allá y nos están sorprendiendo con novedades de lo más estilosas. Una de ellas son las camisas en todas sus versiones: desde con encajes y transparencias hasta con estampados florales (de la misma manera que está ocurriendo con los vestidos de flores que ya lleva la Infanta Elena). Esta vez, tenemos claro que las camisas verdes son el nuevo must have de las rebajas de verano, tal y como nos ha mostrado Amelia Bono. Sin ir más lejos, la celebridad nos ha vuelto a dar una lección de moda, mostrando cómo combinar esta camisa en verde botella de Massimo Dutti de una forma muy sencilla y desenfadada. No obstante, tenemos cero dudas y muchas pruebas de que será una de las alternativas más utilizadas por las mujeres de 20, 40 o 50 años. Amelia Bono ha conjuntado esta pieza en tendencia con vaqueros blancos y sandalias planas en marrón junto con el combo de joyas acabadas tanto en color oro como en plata que tanto se está poniendo de moda.

Podemos confirmar que Amelia Bono va a seguir dándonos indicaciones de cómo vestir durante el verano, sea para la oficina o para el street style. Porque si ha puesto de moda el mini vestido de leopardo de Zara o el look de invitada en fucsia de Victoria (marca de Vicky Martín Berrocal), esta vez también lo hará con esta camisa de Massimo Dutti. Es la pieza estrella que promete ser el fiel acompañante de nuestro verano junto con pantalones de lino y sandalias planas. Además, si tu objetivo es convertirte en la editora de moda más moderna y elegante de tu oficina, solamente debes esperarte a las rebajas de verano para añadirla a la cesta de la compra. ¿Piensas perderte una pieza de fondo de armario? Amelia Bono no lo permitiría (ni nosotras tampoco).

Camisa de rayas en verde, Massimo Dutti (80 euros)

Camisa de rayas. Massimo Dutti

Nos quedamos con la camisa de Massimo Dutti que ya tiene Amelia Bono y que nosotras utilizaremos este verano con looks de lo más playeros y veraniegos, así como de oficina.