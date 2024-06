Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís rompen su relación sentimental

Según ha confirmado la revista "¡Hola!", Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís han roto definitivamente su relación sentimental. Después de meses en el ojo del huracán mediático, la pareja ha decidido tomar caminos separados, tal y como han desvelado fuentes cercanas a la diseñadora y el hijo de Carmen Tello al anterior medio citado.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís Instagram

Fue hace justo un mes cuando la madre de Alba Díaz compartió un story junto a su ya expareja zanjando con cualquier tipo de rumor y especulación sobre una supuesta crisis sentimental. "Qué bien se está cuando se está bien", escribió Vicky junto a la fotografía. Esa misma semana, días antes, "Vanitatis" publió en exclusiva que la pareja estaba no estaba atravesando por su mejor momento tras la Feria de Abril de Sevilla. Según el anterior medio citado, la diseñadora no quería una relación estable: "Quería divertirse, exprimir el buen momento que atraviesa. Se ve más guapa que nunca, su podcast no solo es uno de los más escuchados en las principales plataformas, si no que acaba de recibir un Ondas. No le puede pedir nada más a la vida".

Además, señalaron que se le vio a Enrique Solís "en actitud cariñosa con una conocida influencer sevillana -a su vez, amiga de Vicky": "Otro conocido amigo de la ex mujer del Cordobés también se lo llevó a un aparte para decirle que lo que estaba haciendo no estaba bien, que Vicky llegaba al día siguiente y que no iban a tener más remedio que decírselo". Según "Vanitatis", este hecho molestó mucho a la diseñadora porque"aunque sabía que lo que tenían no era nada serio, que lo hiciera delante de todo el mundo -su acercamiento a una joven sevillana-, fue demasiado para ella".

Días después, Vicky Martín Berrocal compartió la anterior instantánea mencionada con Enrique Solís, disipando cualquier tiempo de rumor sobre ellos. Un mes después, la revista "¡Hola!" ha confirmado la noticia. Después de cuatro meses intensos de relación, la pareja ha decidido tomar caminos separados y se rompe una de los noviazgos más inesperados de este 2024.