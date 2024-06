Los conjuntos pijameros son la tendencia estrella del verano y Alba Díaz nos acaba de descubrir el más sexy de Mango

Después de emocionarnos este fin de semana con un vídeo en honor a su madre, Vicky Martín Berrocal, ahora Alba Díaz nos va a hacer irnos directas de compras a Mango esta tarde a por el conjunto pijamero más sexy para meter en nuestra maleta de vacaciones a la playa, o llevar por la ciudad como ha hecho ella. Y es que Alba Díaz está muy orgullosa de su madre y así se lo ha hecho saber. La influencer ha compartido un precioso vídeo a través de su perfil público en el que resalta el gran trabajo de Vicky Martín Berrocal, a quien define como "una valiente" tras ganar un Ondas por su podcast A solas con y no os vamos a negar que nosotras nos hemos emocionado mucho viéndolo. Pero volviendo a los que no ocupa en esta sección, vamos a hablar de este maravilloso conjunto pijamero de Mango que no puede ser más tendencia, más cómodo y fresquito para empezar el mes de julio, y además de lo más sexy.

Pero, si hay una tendencia de esta misma corriente que lleve presente varias temporadas, sea favorecedora, cómoda e indispensable para el verano, esos son los conjuntos pijameros. Estos sets, formados por una camisa y un pantalón, habitualmente de efecto satinado y fluidos, se han convertido en una constante no solo en el street style internacional. Vale, hace alguna temporada vimos como las camisas pijameras e incluso los vestidos lenceros, se colaban en los armarios cápsula de las it girl. Este verano 2024 esta tendencia de sacar las ropas de descanso a la calle va un paso más allá, literalmente. Si el otro día era Tamara Falcó la que se apuntaba a esta moda, ahora es Alba Díaz con este maravilloso conjunto con top halter con lazada que además también une la tendencia 'coquette'. Esta tendencia que nace del gusto por la comodidad ha derivado en una de las favoritas de las expertas en moda. Prueba de ello es que, después de consolidarse la primavera pasada este año vuelve a ser una de las más aclamadas. Pero no solo eso. Lo que puede parecer una prenda informal de andar por casa ha resultado ser una de las piezas más elegantes del momento.

Top halter rayas, de Mango (25,99 euros)

Top halter. Mango

Pantalón estampado rayas, de Mango (39,99 euros)

Pantalón pijamero. Mango

Las españolas con más estilo han encontrado un conjunto pijamero de encaje perfecto para ir de la playa a las cenas más elegantes de verano. Y Alba Díaz nos ha dejado claro como lo podemos llevar también por las calles de Madrid.