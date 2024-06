El uniforme de Amelia Bono para el concierto de Estopa en Madrid será el más socorrido por las mujeres de 40 años

Anabel Pantoja no ha sido la única que se ha escapado de concierto, puesto que Amelia Bono también de la mano de Estopa. Cuando decimos que este fin de semana ha estado repleto de festivales de música o conciertos, nos referimos a que ninguna celebridad se ha librado de asistir a alguno de ellos. Si Morat agotó las entradas de su concierto en el Cívitas Metropolitano de Madrid, el dúo catalán ha llenado el estadio con creces también. Por ello, es totalmente normal que se te haya llenado el 'Inicio' de Instagram o el 'Para Ti' de Tik Tok de looks o get ready with me de las editoras de moda para acudir al concierto de Estopa en Madrid. Una de ellas ha sido Amelia Bono junto con sus amigas más cercanas con un look impoluto que funciona en cualquier ocasión de verano. Durante el mediodía, la celebridad nos mostró su estilismo total white escogido mediante una fotografía en el cumpleaños de uno de sus amigos. Se trata de un top de punto de tirantes fluido combinado con pantalones de vestir anchos. Más tarde desvelamos que también apostó por la misma vestimenta para disfrutar de la actuación de David y José Muñoz. No nos extraña, puesto que es sencillo a la par que casual para estar cómoda (pero, fashionista) para bailar todos sus éxitos, como 'Tu Calorro' o 'Como Camarón'.

En plena época de verano, donde los eventos o espectáculos brillan por su abundancia, necesitamos distintas fuentes de inspiración para saber cómo vestir en cada momento. De la misma manera que Carmen Lomana tiene claro que el chaleco de flecos será el ganador de todos los dress codes de los festivales de música, Amelia Bono apuesta por las prendas básicas para conjuntar con accesorios o piezas más llamativas. Con ello queremos decir que su apuesta por un look impoluto en blanco nos brinda la capacidad de poder combinarlo con distintos complementos que lo eleven en cuestión de segundos. Desde con botas cowboy y brazaletes muy grandes hasta con las cangrejeras y el bolso de flecos que ya lleva Violeta Mangriñán. En definitiva, Amelia Bono sigue sin perder el estilo, sea para acudir a un concierto, un cumpleaños o para simplemente salir a pasear un domingo.

Amelia Bono en el concierto de Estopa. @ameliabono

