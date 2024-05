Amelia Bono lleva los pantalones más anchos de Zara con top de brillos para una noche de fiesta con amigas

Amelia Bono no para, y es que no hay día que no nos cree una nueva necesidad de moda que añadir a nuestro armario. Da igual que sea un chaleco corto, unas zapatillas o unos pitillo de piel, ahora empieza la semana haciéndonos necesitar esta bomber de lino. Y si os suena es porque Carmen Gimeno ya la sacó en su cuenta de Instagram hace unas semanas, y en ese momento ya teníamos claro que tardaríamos muy poco en vérsela lucir a Amelia Bono . Y dicho y hecho. Porque si las bombers son la chaqueta estrella de esta primavera 2024 es perfecta para darle un toque más primaveral a nuestros looks. Porque esta primavera-verano 2024 lo han vuelto a hacer, y no ha tenido suficiente con eso, que ahora también nos ha hecho necesitar los pantalones más anchos de Zara que son de lo más cómodos, estilizan hasta a las mujeres bajitas con zapatillas Adidas como hace ella. Los pantalones anchos o wide leg aún tienen reinado para rato. Precisamente, los pantalones más cómodos del armario son también la apuesta predilecta de las estilistas y expertas en moda para esta primavera 2024, entre ellas Amelia Bono. Y esta vez los ha combinado con un top de brillo y botas para una noche de amigas.

Aunque ha confesado que al principio no le gustaban estos pantalones mega anchos de Zara, ahora Amelia Bono está totalmente enamorada de ellos. La mejor prueba de que los pantalones anchos son los pantalones más importantes del otoño se ha encontrado, sin embargo, en el street style de Nueva York, Londres, Milán y París. En las cuatro principales capitales de la moda los pantalones holgados y cómodos han sido los más repetidos. De todas las opciones de pantalones anchos, los de color negro, talle alto y de estilo sastre son los más necesarios. Todo un básico de fondo de armario que llevar tanto en looks de oficina, acompañados de camisas blancas, como en elegantes estilismos de noche con bodies o tops o como ha hecho Amelia Bono con una camiseta de brillos de Zara y botines. Una opción perfecta para cambiar un look de día por uno de noche, con una camiseta diferente, porque este pantalón ya se lo vimos de día con otro estilismo.

En todo tipo de colores y estilos, las que más saben de moda del mundo han demostrado que aún no es el momento para que regreso de los pantalones pitillo y que el pantalón ancho puede lucirse con todo tipo de prendas, con todo tipo de calzados, de tacones a deportivas, y en todo tipo de ocasiones.