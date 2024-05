Esta es la falda midi de rayas de punto de Zara más viral que las influencers +50 llevan con zapatillas

Las influencers de 50+ nos han vuelto a dar una lección de estilismo, saber estar y elegancia con un nuevo look que, Carmen Gimeno, nos ha mostrado esta mañana en sus redes sociales. La influencer es una de las más reconocidas de nuestro país, y no es para menos, pues, con más de seiscientos mil seguidores, es toda una inspiración para muchas mujeres de este rango de edad que buscan en ella inspiración a la hora de crear looks. La labor más importante que hace Carmen Gimeno, al igual que otrasinfluencers 50+ como Pilar de Arce, es demostrar que la moda y las tendencias no entienden de edad, y que, según como combines las prendas, conseguirás un look muy elegante y a la moda acorde a la personalidad y estilo de cada persona. Carmen Gimeno está dispuesta a crearnos necesidades esta semana con las faldas más tendencia de la primavera, y más virales de Zara. Si ayer era con la falda midi globo blanca, hoy es con la falda de leopardo y tul más tendencia de la temporada. Que en Zara hay una falda de leopardo de tul que yo me he comprado y no puede sentar mejor. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024 y ahora lo hace con esta de punto y rayas.

Ella lo lleva con todo tipo de prendas y para distintas ocasiones, adaptándolas con otras prendas y accesorios. Por ejemplo, este invierno ha llevado maxi botas altas con faldas midi, Carmen Gimeno se proclama como una de las influencers más elegantes y sofisticadas, convirtiéndose en toda una referente para muchas mujeres. Ella también las ha combinado en numerosas ocasiones con zapatillas, blazers y camisas, siendo este un look muy acertado para ir a la oficina esta primavera. Y esta vez ha combinado esta falda de rayas que pinta convertirse en vira, con una sudadera también de Zara, pero de la sección de niñas, y unas zapatillas.

Falda Rayas punto cortado, de Zara (25,95 euros)

Falda rayas. Zara

Porque son clásicas, atemporales y versátiles para adaptarlas tanto en los looks más pijos como en los más effortless con zapatillas deportivas. Tanto en los desfiles de la reciente Semana de la Moda como en los estilismos de las invitadas, hemos comprobado que las faldas midi son un must have para esta primavera, así como las de en formato mini con tablas. Y este look de la influencer vasca nos lo demuestra.